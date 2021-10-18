وظائف الجوازات نساء 1443 رابط وشروط التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف jobs sa

وظائف الجوازات نساء 1443 ، يستمر البحث في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في وظائف الجوازات للنساء بعدما أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر الإدارة العامة للقبول المركزي عن بداية عملية التقديم على الجوازات للنساء رتبة (جندي)، كما أعلنت الوزارة السعودية على العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في كل مواطنة سعودية حاملة للشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها تريد التسجيل في الجوازات عبر منصة أبشر للتوظيف jobs sa، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على كافة شروط الجوازات للنساء وكيفية التسجيل في المديرية العامة للجوازات بمختلف مناطق المملكة.

وظائف الجوازات نساء 1443

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن أماكن التعيين في وظائف الجوازات للنساء، حيث من المقرر ان يتم تعيين المتقدمين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وكذلك ومطار الملك فهد الدولي ومطار المدينة المنورة الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية، كما انه يمكن كل من تقدم على الجوازات للنساء 1443 التنقل من منطقة إلى أخرى وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية.

كما انه يجب على كل مواطنة سعودية تتوفر على جميع شروط وظائف الجوزات وحاملة للشهادة الثانوية او ما يعادلها التقديم على الجوزات للنساء 1443 من خلال الولوج على رابط منصة أبشر للتوظيف ثم ادخال كافة البيانات التي سنتعرف عيها في الأسطر التالية من هذا المقال بشكل مفصل كما يمكنكم الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التقديم على الجوازات نساء 1443.

طريقة التقديم على وظائف الجوازات نساء 1443

يمكن لكافة المواطنات السعوديات التي تتفور فيهم شروط الجوازات التقديم على وظيفة جندي التي اعلنت عنها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات الموضحة ادناه بشكل دقيق ومفصل:

الدخول على رابط منصة أبشر للتوظيف الجوازات نساء

النقر على عبارة “الوظائف المتاحة”.

ثم الضغط على “تقديم”.

يجب على كل متقدمة تحديد المديرية العامة التي ترغب في التقديم عليها.

ثم تليها عملية الضغط على كلمة “بحث”.

تحديد خيار الجوازات. مع اختيار الوظيفة التي ترغب في التقدم عليها.

تدوين جميع التفاصيل والبيانات المطلوبة من أجل عملية التقديم، مع مراعات كتابتها بدقة وبشكل صحيح في الخانات المخصصة لها.

وأخيرا الضغط على تبويب او عبارة “إرسال الطلب”.

يجب ان تكون المتقدمة على وظائف الجوازات نساء 1443 حاملة للجنسية السعودية. وسعودية الأصل والمنشئ، كما يستثنى من ذلك كل فتاة كانت تعيش مع أبويها أثناء خدمتهم للدولة خارج المملكة العربية السعودية. حسن السيرة السلوك لكل من ترغب في التقديم على وظائف الجوازات غير محكوم عليها بحد شرعي كذلك غير محكوم عليه في اي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. من الواجب على كل متقدمة ان لا تكون قد طردت من إحدى المعاهد العسكرية. ولم يسبق لها التعيين في احدى الوظائف العسكرية. من الواجب حيازة بطاقة الهوية الوطنية عدم الزواج برجل غير سعودي. الحصول على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. معادلة الشهادة الصادرة من خارج المملكة والتصديق عليها في وزارة التعليم. اجتياز الفحص الطبي بنجاح كذلك اجتياز كافة الاختبارات الخاصة بالقبول. الطول يبدا من 155 كما انه من الواجب ملائمة الطول مع الميزان خلو المتقدمة من أية عيوب في جسمها او تشوهات.

شروط وظائف الجوازات للنساءطبيعة عمل الجوازات للنساء

ترغب العديد من الكادر النسائي في المملكة معرفة خطوات التقديم على وظائف الجوازات نساء 1443. التي بدأت عملية التسجيل فيها يوم السبت 16 أكتوبر 2021م الموافق لـ العاشر من شهر ربيع الأول 1443هـ على الساعة العاشرة صباحا. وتنتهي يوم الخميس 15 ربيع الأول 1443 هـ. الموافق لـ 21 أكتوبر 2021. كما يستمر البحث عبر محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة عمل الجوازات للنساء. وهو ما سنتعرف عليه من خلال النقاط التالية: