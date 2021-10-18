طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 رابط وشروط التقديم على ابشر للتوظيف jobs sa

نستعرض كيفية أو طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية jobs السعودية، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب المديرية العامة للجوازات عن حاجتها لعدد من النساء لشغل الوظائف الشاغرة بالمديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، فمن ترغب في الالتحاق بالدورة العسكرية برتبة جندي ممن تتوافر لديها شروط تقديم الجوازات السعودية للنساء المعلنة والموضحة عبر منصة ابشر للتوظيف، فيمكنها التقديم مباشرةً عبر المنصة المختصة باستقبال الطلبات فور حلول الموعد المحدد للتسجيل باتباع خطوات التقديم على الجوازات الموضحة بالمقال، كما أرفقنا رابط التقديم على الجوازات للنساء الرسمي لتعبئة نموذج التسجيل الأولي.

طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عبر منصة ابشر للتوظيف عن إتاحة التقديم على الجوازات السعودية للكادر النسائي اعتباراً من اليوم السبت الموافق لتاريخ 10 ربيع الأول 1443هـ، وتم التأكيد على استقبال الطلبات عن طريق منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية الإلكترونية، وليس عن طريق موقع المديرية العامة للجوازات السعودية، ويتم تقديم الجوازات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ابشر توظيف ( jobs.sa ).

). النقر على أيقونة الوظائف المتاحة أو الضغط على الإعلان الوظيفي الخاص بالجوازات.

سيتم عرض النموذج الإلكتروني متضمناً قائمة بالوظائف المتاحة وبياناتها، إلى جانب عرض شروط الوظيفة، قم بالنقر على أوافق على جميع الشروط، ثم “تقديم الطلب”.

تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية + تاريخ الميلاد + الجنس + الحالة الاجتماعية + رقم هوية الأب)، ثم “موافق”.

القيام بتعبئة كافة المعلومات الشخصية بشكل دقيق، ثم التالي.

إكمال بيانات المؤهل العلمي، ثم عرض والتحقق.

التأكد من صحة البيانات المضافة، ثم أنقر على “تقديم الطلب”.

وبذلك تكون المتقدمة قد انتهت من التقديم على الجوازات للنساء 1443، وبعد ذلك يمكنها الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بها، وسيتم إرسال رسالة على الجوال تتضمن رقم الطب، قم بالنقر على إنهاء، فمن ترغب في تعبئة النموذج المبدئي بشكل دقيق، يمكنها ذلك من خلال اتباع طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 الموضحة بالخطوات المرفقة أو متابعة طريقة التقديم على الجوازات الموضحة بالفيديو التالي:

رابط تقديم الجوازات نساء ابشر للتوظيف 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية موعد بدء التسجيل في وظائف الجوازات، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق لتاريخ 16 أكتوبر 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 21 أكتوبر الموافق لتاريخ 15 ربيع الأول 1443هـ، ويتم التقديم عبر منصة ابشر توظيف من خلال اتباع الرابط المرفق.

ومن ترغب في قراءة شروط تقديم الجوازات السعودية للعنصر النسائي المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، ويجب العلم أنه لم يتبقى سوى القليل وتبدأ منصة ابشر في استقبال طلبات المواطنات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالدورة العسكرية لدى المديرية العامة للجوازات وفق طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 الموضحة.

شروط التقديم على الجوازات 1443

أوضحت المديرية العامة للجوازات الشروط اللازم توافرها في المتقدمة، حيث يجب على كافة الراغبات في تقديم الجوازات قراءة شروط التقديم أولاً لمعرفة مدى مطابقة الشروط معها أم لا، وتتمثل شروط التسجيل في التالي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأت مع والدها أثناء أداءه الخدمة للدولة في خارجها، كما تم استثناء المتقدمة التي ولدت داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، كما استثنت من ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

هذه الوظائف تم تخصيصها للنساء السعوديات فقط.

لا يقل العمر عن 21 عام، ولا يزيد عن 40 عام.

أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تكون حسنة السيرة والسمعة، ولا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

ألا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.

عدم سبق التعيين لها على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

يكون لديها هوية سارية الصلاحية.

اجتياز الفحص الطبي واختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

لم يسبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

فمن ترغب في التقديم على الجوازات ممن تتوافر لديها شروط التقديم على الجوازات للنساء 1443 المعلن عنها رسمياً والموضحة بالمقال، يمكنه ذلك الآن بعد تفعيل أيقونة التقديم عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية، كما يمكن معرفة طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 من خلال النقاط المرفقة عالية أو عن طريق الفيديو التوضيحي المرفق بالمقال عبر ثقفني.

طريقة التقديم على الجوازات نساء 1443

تتيح منصة ابشر للتوظيف إمكانية تعبئة النموذج المبدئي للمتقدمات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدي المديرية العامة للجوازات السعودية، وذلك للالتحاق بعد إعلان نتائج القبول النهائي للمقبولات ببعض الأماكن المذكورة بالإعلان الوظيفي، حيث أعلنت الإدارة عن الأماكن التي سيتم التعيين بها وهم كالتالي:

(المديرية العامة للجوازات – جوازات مكة المكرمة – جوازات الرياض – جوازات المنطقة الشرقية)، ويمكنكم معرفة خطوات التقديم على الجوازات نساء للتعيين على رتبة جندي من خلال الفيديو التالي:

وفي الوقت الحالي تستقبل منصة ابشر للتوظيف طلبات التسجيل في وظائف الجوازات نساء المعلن عنها رسمياً من جانب المديرية والإدارة العامة للقبول والتسجيل، وهناك ملاحظة يجب الانتباه لها عند تعبئة نموذج التسجيل الأولي وهي تعبئة رقم الجوال ليبدأ بـ (05)، ويتم التقديم على الجوازات نساء بشكل صحيح من خلال اتباع طريقة التسجيل في الجوازات للنساء 1443 الموضحة بالمقال.