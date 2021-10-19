وظائف للتقديم بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للرجال والنساء 1443، فقد تم الإعلان عن من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن توفير عدد من الوظائف الإدارية التي يمكن التقديم بها للجنسين من الرجال والنساء المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يكون التقديم في الوظائف الخالية لكل من يحمل شهادات البكالوريوس ودرجات الماجستير من داخل جامعات داخل المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها، ويتم التقديم في عدد كبير من التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة، ويكون العمل من خلال المقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل داخل مدينة الرياض، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للرجال والنساء.

الوظائف المطلوبة للعمل الداخلي بهيئة الزكاة والدخل

حددت إدارة التوظيف الخاصة بالهيئة مسميات العمل التي تحتاج إليها، علي أن يتم التقديم في الوظائف المتاحة من خلال المؤهلات التم تحديدها فقط، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب مسؤول خاص عن الأداء والمهن، مطلوب مسؤول متخصص للعمل بالإدارة المالية والميزانية، مطلوب للعمل مسؤول خاص عن بحوث الاتصالات والعمل علي تحليلها، مطلوب متخصص عن إدارة التعلم، متخصص عمل عن خدمات السلامة والأمن، متخصص عمل عن الإنتاج والعلاقات الخارجية الإعلامية، متخصص عمل عن تخطيط المشتريات وإجراء العمليات، مطلوب متخصص خاص عن التوثيق الدائم، متخصص عمل عن ضمان جودة تقنية المعلومات، مسئول عمل عن تطبيقات الأعمال، مطلوب متخصص عن محاسبة الإيرادات.

متخصص عن إدارة المرافق الخاصة بالهيئة، متخصص عمل عن إدارة البائعين والمحتوى المحلي الداخلي، متخصص عن التوثيق النشط وكذلك المؤقت، متخصص عمل عن إدارة المخاطر والسياسات، مسئول عن عمليات أمن تقنية المعلومات، مسئول عن هندسة أمن تقنية المعلومات وتنفيذها، مسئول خاص عن إدارة المرافق ومكتب خاص بمساعدة قسم تقنية المعلومات، مسئول عمل عن تصميم وتنفيذ الشبكات والأنظمة الداخلية)، بالإضافة الي عدد آخر من الوظائف المطلوبة.

التقديم في وظائف الزكاة والدخل

يستطيع جميع المواطنين التقديم في الوظائف الشاغرة من خلال الدخول علي موقع التقديم التالي هيئة الزكاة، علي أن يتم التعرف علي شروط كل وظيفة علي حده قبل التقديم.