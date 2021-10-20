تقديم الجوازات نساء jobs 1443 رابط تسجيل أبشر للتوظيف وطريقة التقديم

ننشر رابط تقديم الجوازات نساء jobs 1443 المعلن عنها عبر بوابة ابشر وظائف وزارة الداخلية، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات السعودية من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري، فمنذ أن أعلنت المديرية العامة للجوازات عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الدورة العسكرية برتبة جندي للكادر النسائي، وقد ازدادت عمليات البحث عن تفاصيل الوظيفة العسكرية المعلن عنها عبر منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية، فهناك من تبحث عن شروط القبول في الجوازات نساء، وهناك من تبحث عن رابط التقديم على الجوازات للنساء 1443 الرسمي، لذلك قمنا بتوفير شروط التسجيل ورابط تقديم الجوازات عبر منصة ابشر وظائف الإلكترونية.

تقديم الجوازات نساء jobs 1443

تم الإعلان من جانب المديرية العامة للجوازات من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء استقبال طلبات التقديم على الجوازات للنساء للالتحاق بالدورة العسكرية برتبة جندي اعتباراً من يوم السبت بتاريخ السادس عشر من شهر أكتوبر الموافق لتاريخ العاشر من شهر ربيع الأول الجاري.

وقد تم تخصيص وظيفة الجوازات للعنصر النسائي من المواطنات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية أنه يجب تعبئة استمارة الجوازات أو نموذج التقديم المبدئي بشكل دقيق حتى لا يحدث خطأ في البيانات أو اختلاف في المعلومات.

وتكون نتيجة الاختلاف في البيانات والمعلومات المسجلة عبر منصة ابشر للتوظيف إلى أنه سيتم استبعاد المتقدمة من الترشيح عند إعلان نتيجة الفرز المبدئي للجوازات 1443هـ، لذلك وجب على كافة المتقدمات الحرص والتدقيق في المعلومات لأنه لن يتم السماح بالتعديل على الطلب المقدم، كما يجب أن يبدأ رقم الجوال بـ (05)، ويمكنكن التعرف على شروط تقديم الجوازات نساء jobs 1443 من خلال التالي.

شروط تقديم الجوازات للنساء 1443

أوضحت الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في الالتحاق بالقطاع العسكري، حيث يجب أن تكون المتقدمة للتوظيف بالمديرية العامة للجوازات سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ولكن استثنت الإدارة من شرط الجنسية من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة في خارج المملكة، ومن ولدت داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، ومن ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين، بالإضافة إلى بعض الشروط العامة التي يمكنكم التعرف عليهم من خلال التالي:

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وأن لا تكون قد حكم عليها بحد شرعي أو في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا تكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية، ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية. حصول المتقدمة على هوية مستقلة سارية الصلاحية. لا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي. ألا تقل شهادة المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال حصولها على المؤهل من خارج المملكة، فيجب معادلتها من وزارة التعليم والتصديق عليها. أن تجتاز المتقدمة الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول وفق شروط تقديم الجوازات للنساء 1443 الموضحة. ألا يقل عمر المتقدمة عن 21 عام ولا يزيد 40 عام.

طريقة التقديم على الجوازات للنساء 1443

فور تفعيل أيقونة تقديم الجوازات نساء jobs 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية، يمكن التقديم مباشرةً على وظائف المديرية العامة للجوازات للعنصر النسائي من خلال اتباع خطوات التقديم العامة دون الحاجة للتسجيل المسبق على المنصة، ومن ترغب في التعرف على طريقة التسجيل في الجوازات نساء 1443 بخطوات يسيرة، يمكنها ذلك من خلال موقع ثقفني الآن.

حيث تبدأ أولى خطوات التقديم في الدخول على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية، ثم النقر على جندي، وسيتم التحويل لصفحة تعبئة البيانات الشخصية التي تتمثل في رقم الهوية وتاريخ الميلاد واختيار الجنس والحالة الاجتماعية، وكتابة رقم هوية الأب، ثم النقر على موافق، ليتم التحويل إلى صفحة تعبئة المعلومات الشخصية التي يجب إكمالها بشكل دقيق.

وبد الانتهاء من تعبئة المعلومات الشخصية بمعلومات صحيحة حتى لا يتم استبعاد المتقدمة، فيتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات المؤهل العلمي للمتقدمة، وبعد الانتهاء يتم النقر أولاً على حفظ بيانات المؤهل، ثم النقر على عرض والتحقق، وسيتم إرسال رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن رقم الطلب، ويمكنكم الإطلاع على خطوات التقديم على الجوازات من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

رابط ابشر للتوظيف للتقديم على الجوازات

يتم استقبال طلبات تقديم الجوازات نساء jobs 1443 للراغبات في التوظيف بقطاع المديرية العامة للجوازات للنساء للتعيين على رتبة جندي بالأماكن المعلن عنها رسمياً بالإعلان الوظيفي عن طريق منصة ابشر للتوظيف، فمن ترغب في التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي، يمكنها ذلك من خلال اتباع رابط ابشر توظيف الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم الجوازات منصة ابشر للتوظيف (jobs.sa).

ويجب العلم أنه سيتم التعيين بعد الفرز وإعلان نتائج القبول النهائي بالمديرية العامة للجوازات وجوازات منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، فمن تجد أنها يتوافر لديها شروط تقديم الجوازات نساء 1443 الموضحة بالنقاط السابقة، فعليها التقديم على الجوازات من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية فور تفعيل أيقونة التقديم.

طبيعة عمل وظيفة الجوازات للنساء

تتمثل طبيعة عمل وظيفة الجوازات للنساء على رتبة جندي، في أنه يتم من خلالهن استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية من خلال إدارات المديرية العامة للجوازات بالمملكة، ومن ثم إصدار الجوازات لمن تتوافر لديهم الشروط النظامية، والقيام بتنظيم السفر للمواطنات السعوديات إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.

إلى جانب تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها بالطريق النظامي، واستقبال ضيوف الرحمن بمواسم الحج وإنهاء الإجراءات الخاصة بقدومهم ودخولهم إلى المملكة، إضافةً إلى إنهاء إجراءات الخروج بعد انتهاء المناسك وتعقب المتخلفين منهم، فمن ترغب في معرفة طريقة تقديم الجوازات نساء jobs 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف، يمكنها ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

التقديم على الجوازات ابشر للتوظيف

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن الأماكن التي سيتم المقبولات بها بعد الانتهاء من إجراءات القبول واختباراته، حيث سيتم تعيين المتقدمات بعد الإعلان عن نتائج القبول النهائي على رتبة جندي بالأماكن التالية:

المديرية العامة للجوازات.

جوازات منطقة الرياض.

الجوازات بمنطقة مكة المكرمة.

جوازات المنطقة الشرقية.

طريقة تعديل المؤهل في ابشر توظيف الجوازات

عند حدوث خطأ في بيانات المؤهل العلمي عند تعبئة النموذج المبدئي للجوازات من قبل المتقدمة، فتبحث عن طريق تعديل المؤهل العلمي عبر منصة ابشر للتوظيف، وهنا أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل الخطوات الواجب اتباعها للتعديل على بيانات المؤهل العلمي للمتقدمة لشغل وظيفة الجوازات السعودية، حيث تتمثل خطوات التعديل في التالي: