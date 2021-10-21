www.mola.gov.om رابط تسجيل وظائف وزارة العمل والتي أعلنها موقع وزارة العمل في سلطنة عمان عبر موقعه الرسمي على تويتر عن إطلاقها رسميا بعد توجيهات سامية من جلالة السلطان هيثم بن طارق، والتي أعلن فيها عن سرعة تنفيذ قرارات الخطة التشغيلية للشعب في إطار الخطط القومية لتشغيل الكفاءات من جميع الشهادات.

www.mola.gov.om رابط تسجيل وظائف وزارة العمل لتشغيل 1114 بالجهاز الإداري للدولة

حيث قامت السلطنة بالاتفاق مع جميع مؤسساتها بالتضافر على حل العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وكان ابرز المشال الاجتماعية هي ارتفاع نسب البطالة بين الشباب والخريجين، ودعت وزارة العمل الشباب للتسجيل فيها والمسجلين فيها إلى تحديث بياناتهم الموجودة فيها وذلك للحصول على البيانات الأحدث لهم وعمل قاعدة بيانات عامة بمؤسسات السلطنة عن الخريجين من جميع الفئات، تعليم عالي أو متوسط أو تعليم ثانوي، بتوفير فرص العمل المناسبة للشباب، كما تتيح وزارة العمل فرص للتدريب على المهارات اللازمة لسوق العمل وذلك للحصل على الكفاءات بالإضافة إلى الشهادات.

القرارات السامية من جلالة السلطان

تأتي القرارات السامية من جلالة السلطان دائما في صالح المواطن والشاب العماني، حيث ينحاز بشكل كبير لتوفير الفرص الكريمة للشباب والقضاء على البطالة التي ارتفعت أعدادها بشكل كبير بالسلطنة، حيث قام بالتوجيه وإصدار القرارات السامية للمؤسسات، وخاصة وزارة العمل بالسلطنة، عن وضع خطط تشغيلية للشباب في إطار زمني محدد.

بيان وزارة العمل الجديد

قامت وزارة العمل بطرح 1114 وظيفة جديدة بالقطاع الإداري بالدولة وأعلنت أن اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 الموافق 16 ربيع الأول 1443 هو موعد التسجيل الإلكتروني والتقديم بالحساب الخاص للمسجلين من قبل بوزارة العمل، ويكون على المسجلين للحصول على تلك الوظائف الالتزام بالشروط الواجبة للحصول على هذا البند من الوظائف.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولا يكون قد تم حكمه سابقا بأي حكم قضائي يخل بالشرف أو بالأخلاق.

يتم اجتياز الاختبار المقرر لتلك الوظيفة.

لا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة كما لا يجوز التقدم لها والحصول على راتب من جهة حكومية أخرى.

يتم الدخول مباشرة على رابط وزارة العمل. يقوم المستخدم بكتابة الرقم المدني والرقم السري الذي حصل عليه مسبقا بتحديث البيانات أو التسجيل الأول برابط الوزارة. تتيح الوزارة التسجيل الجديد للمواطنين الذين نسوا كلمة السر. يتم تسجيل البيانات كاملة واختيار الوظيفة التي يرغب الالتحاق بها. يتم مراجعة البيانات والإرسال إلى المقبولين بشكل مبدئي لخوض اختبار الوظائف.

شروط وظائف القطاع الإداريخطوات التسجيل في وظائف وزارة العمل