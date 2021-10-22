انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أكتوبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر أكتوبر 2021، الآف الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات وبمرتبات مجزية، وفى مختلف التخصصات للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط بعض الوظائف المعلنة بالوزارة كالتالي:-

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أكتوبر 2021

يعلن المركز الطبي للمقاولون العرب بالجبل الأخضر، بمدينة نصر، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، كالتالي:-

مطلوب أخصائي تمريض. مطلوب ممرضين، مؤهل فوق متوسط أو متوسط. مطلوب عدد 2 ممرضين مؤهلات متوسطة. مطلوب عمال نظافة. مطلوب عدد 5 أفراد امن.

وللراغبين في التقدم بالوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال تسجيل راغبي العمل، وللاستفساري رجى التواصل مع المركز الطبي من خلال الأرقام التالية: 023426000

تعلن شركة اسبرانتو جينز للملابس الجاهزة، العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة، عن حاجته إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وذوى الهمم، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

مطلوب عدد 30 عامل خياطة براتب 2200 جنية. مطلوب عدد 20 عامل مساعد. مطلوب عدد 30 عامل تعبئة. مطلوب عدد 20 عامل غسيل براتب 1850 جنية. مطلوب عدد 24 عامل من ذوى الهمم قادر على العمل، براتب 1800 جنية.

ويشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 30 سنة من الجنسين، وللتقدم للوظائف يرجى التسجيل عبر راغبي العمل بموقع وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 055412705

تعلن شركة ادويا بالكيلو 61 طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ” العاشر من رمضان” عن حاجته إلى شغل عدد 10 مندوب دعاية بكالوريوس صيدلة أو علوم، كما تطلب مندوب دعاية بكالوريوس صيدلة أو علوم براتب 4000 جنية، وتطلب أيضا عمال نظافة.

وظائف آخري:

وللالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة لقوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 0554411008 – 4413104

شركة مينا فارم لصناعة الأدوية بشارع مينا خلف هاني ويل بالعاشر من رمضان، تعلن عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف برواتب مجزية، والتفاصيل كالاتي :-

مطلوب عدد 5 عمال إنتاج مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 3 عمال خدمات يجيدوا القراءة والكتابة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 22 عامل من ذوى الهمم، نسبة 5%.

وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01228221116.

تعلن شركة المصرية الدولية لصناعة الامبولات الزجاجية بالعاشر من رمضان، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، كالتالي:-

مطلوب عدد 20 عامل إنتاج صناعة زجاج، مؤهلات متوسطة براتب 2700 جنية. مطلوب عدد 2 سائق درجة ثانية، براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 2 عامل نظافة، براتب 2500 جنية.

وتوفر الشركة وسائل مواصلات إلى الشرقية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0554412646

تعلن الشركة الدولية للمشروعات والتصنيع الزراعي ” بيتي” فرع السلام ” 3 شارع مصنع الخميرة – دار السلام – الحرمين” عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، مؤهلات عليا. مطلوب عدد 10 سائقين، مؤهلات متوسطة.

ويشترط خبرة لا تقل عن سنة، وان لا يزيد السن عن 36 سنة، وللراغبين يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة، عبر تسجيل راغبي العمل.