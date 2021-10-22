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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/10/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نقدم اليوم الجمعة عدد جديد من إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية، حيث نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم مجموعة متميزة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، وتتناسب مع كافة المؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة ودبلومات وبدون مؤهل، للعمل بالقطاع الخاص بكبرى الشركات والمصانع والمكاتب الاستشارية، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل الوظائف كالتالي.
نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات من عمال وفنيين وحرفيين وعمال نظافة وميكانيكي وسائقين وتلي سيلز وشيفات ومهندسين في مختلف التخصصات ومحاسبين ومحامين وموظفين استقبال ووظائف إداريه وسكرتارية ومندوبين مبيعات وتسويق وغيرها من الوظائف وننشر الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع كالتالي على مصر فايف.
وظائف آخري:
وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/10/2021
- وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال صناعة وتجارة العطور ومستحضرات التجميل.
- فرص عمل بكبرى المطاعم السياحية بالتجمع الخامس.
- وظائف خالية بشركة مقاولات كبرى.
- وظائف خالية بشركة متروباك للتعبئة والتغليف.
- مطلوب أفراد امن لمدرسة دولية كبرى.
- وظائف خالية بمعامل كبرى بالمعادي.
- مطلوب فنيين للعمل فورا بكبرى مراكز صيانة الأجهزة المنزلية.
- مطلوب سائقين رخصة مهنية للعمل بمجمع مدارس.
وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 22/10/2021 على مصر فايف.
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