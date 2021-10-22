انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب سائقين وميكانيكي وفنيين للعمل فورا بوزارة التربية والتعليم.. تعرف على التفاصيل وطرق التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن إدارة النقل التابعة للشئون العامة الإدارية بوزارة التربية والتعليم، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة بالإدارة، وذلك عن طريق النقل والانتداب من بين العاملين بديوان عام الوزارة، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف وطرق التقدم كالتالي:-

وظائف وزارة التربية والتعليم 2021

مطلوب عدد 20 سائق درجة أولي. مطلوب عدد 10 سائقين درجة ثانية. مطلوب سروجي سيارات. مطلوب عدد 2 فنيين عفشه. مطلوب عدد 2 ميكانيكي بنزين. مطلوب عدد 3 ميكانيكي ديزل. مطلوب عدد 2 لحام كوتش. مطلوب فنيين غاز. مطلوب عدد 2 فني دوكو. مطلوب عدد 15 عامل خدمات معاونة. مطلوب عدد 3 كهربائي سيارات. مطلوب عدد 10 إداريين من العاملين بالوزارة.

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كيفية التقدم لوظائف وزارة التربية والتعليم

وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى تقديم طلب موضح به السيرة الذاتية، مع بيان بموافقة الإدارة التابع لها، بالإضافة إلى صحيفة الأحوال معتمدة، و تقدم إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة التعيينات، و ذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان.