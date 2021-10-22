وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443 من الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، خاصةً بعدما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن توافر عدد 43 من الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين من الرجال والنساء بمؤهلات مختلفة للعمل في العديد من المناطق المختلفة بالمملكة، كما وضحت أن هذه الوظائف سيتم العمل بها بنظام التعاقدات وذلك وفقاً للبيان المرفق بالوظائف الشاغرة وجهاتها، لذلك يبحث العديد من المواطنين بالمملكة عن الشروط وموعد وطريقة التقديم في وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443 وهذا ما سنتناوله في حيثيات هذا المقال بالتفصيل.

وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443 أمس 21 أكتوبر 2021 بالإعلان عن توافر 43 وظيفة شاغرة في العديد من الإدارات التابعة للوزارة المنتشرة في مختلف فروع ومحافظات المملكة العربية السعودية، كما وضحت أن الوظائف لكلا الجنسين من النساء والرجال وستكون بنظام التعاقد تبعاً للبيان المرفق بالوظيفة، وتختلف باختلاف الوظيفة.

وقبل التعرف على الشروط والمعايير التي يتم من خلالها قبول المتقدمين، وموعد وخطوات التقديم سنتعرف على المسميات الوظيفية المطلوبة، والتي تتمثل في الآتي:

13 طبيب بيطري حاصل على بكالوريوس طب بيطري من المملكة العربية السعودية.

حاصل على بكالوريوس طب بيطري من المملكة العربية السعودية. 17 مساعد طبيب بيطري حاصل على دبلوم المساعد البيطري.

حاصل على دبلوم المساعد البيطري. 12 باحث ثروة حيوانية متخصص في إنتاج وتربية الحيوان.

متخصص في إنتاج وتربية الحيوان. 1 محلل مختبر حاصل على بكالوريوس في الكيمياء الحيوية.

على أن يتم تعينهما في مختلف الإدارات التابعة لوزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وقد جاءت مناطق التوظيف كما هو موضح كالتالي:

ديوان الوزارة بالرياض.

فرع الوزارة بالجوف.

فرع الوزارة بالحدود الشمالية.

مكتب الوزارة بالمدينة المنورة.

فرع الوزارة في تبوك.

مكتب الوزارة بمكة المكرمة.

فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

مكتب الوزارة بنجران.

فرع الوزارة بعسير.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

جاءت الشروط والضوابط والمعايير التي يتم اختيار المواطنين المتقدمين بطلب للالتحاق بالوظيفة في الوزارة كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.

أن يكون المواطن المتقدم/ة من المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون حسن السمعة والسير والسلوك.

توافر كافة الشروط والمعايير الوظيفية المطلوبة في المواطن المتقدم/ة للوظائف.

ألا يكون قد تمت إدانته في أي من قضايا الدولة، وألا يكون قد تم الحكم علية بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية.

ضرورة التأكد من صحة البيانات المقدمة وإلا سيتم استبعاد المرشح في حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية.

الترشح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة كافة البيانات المقدمة والمقابلات الشخصية.

موعد التقديم في وزارة البيئة والزراعة توظيف

أعلنت الوزارة عن موعد التقديم على الوظائف الشاغرة بالوزارة حيث يبدأ التقديم من يوم الأحد القادم الموافق 1443/3/18هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1443/3/22هـ.

طريقة التقديم في وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 2021

يبحث الكثيرين عن طريقة التسجيل في موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة للتقديم على الوظائف الشاغرة، فما على هؤلاء سوى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة المياه والزراعة.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ الوظائف الشاغرة “.

“. بعد ذلك يقوم بتحديد الوظيفة المناسبة له والضغط عليها.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات يقوم المتقدم بإرفاق كافة البيانات المطلوبة.

ثم بقوم بالضغط على زر “إرسال“.

بعد إغلاق باب التقديم ستقوم الوزارة بإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني كما ستعلن عن موعد المقابلات الشخصة للمتقدمين، لذلك يجب على كافة المتقدمين متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات حول وزارة البيئة والمياه والزراعة وظائف 1443 ، حيث تعرفنا على المسميات الوظيفية المطلوبة وكذلك أماكن التوظيف، كما تعرفنا على الشروط وطريقة التقديم إلكترونيًا.