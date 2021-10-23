التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

ننشر رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 الرسمي، وذلك لتعبئة نموذج التقديم الأولي عبر بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، حيث تم الإعلان رسمياً من جانب الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للمرحلة القادمة لاستقبال طلبات التسجيل للرجال والنساء اعتباراً من تاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول الجاري، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول شروط التسجيل في وزارة الدفاع 1443، بالإضافة إلى موعد التقديم على وزارة الدفاع والقطاعات والرتب التي سيتم التعيين عليها.

موعد التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443

أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعبر بوابة وزارة الدفاع الإلكترونية عن موعد بدء التقديم للرجال والنساء على التجنيد الموحد عبر بوابة التجنيد للعام الجاري 1443هـ، حيث من المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في القوات لمسلحة السعودية اعتباراً من الموعد التالي:

قطاعات وزارة الدفاع 1443

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة السعودية القطاعات التي سيتم تعيين المقبولين والمقبولات بها بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والمقابلة الشخصية واختبارات القبول لمن يتوافر لديهم شروط التسجيل في وزارة الدفاع سواء للرجال أو النساء، ووفقاً للإعلان الرسمي من قبل الوزارة، فمن المقرر أن يتم التعيين بالقطاعات التالية:

القوات المسلحة السعودية. الخدمات الطبية للقوات المسلحة. القوات البرية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي. القوات الجوية الملكية. قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية.

تقديم القوات المسلحة 1443 الرتب العسكرية

تقوم وزارة الدفاع بإتاحة وتفعيل رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 بوابة التجنيد الموحد في الموعد المحدد من جانبها للتقديم والالتحاق بالقوات المسلحة، وقد أوضحت الإدارة العامة للتجنيد الموحد بالقوات المسلحة الرتب التي سيتم التعيين عليها بوزارة الدفاع وهي كالتالي:

رتبة جندي.

جندي أول.

عريف.

وكيل رقيب.

رقيب.

رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

يتم استقبال طلبات التقديم في وزارة الدفاع السعودية من خلال الدخول المباشر إلى بوابة التجنيد الموحد التي توفر العديد من الخدمات المتاح الحصول عليها من قبل المتقدمين والمتقدمات، حيث توفر بوابة وزارة الدفاع رابط تسجيل الدخول الموحد، ودليل المستخدم المتقدم للتعرف على طريقة التسجيل في وزارة الدفاع 1443.

بالإضافة إلى توفير مواقع مراكز القبول والتجنيد، وشروط التقديم على وزارة الدفاع للرجال والنساء، إلى جانب توفير قائمة بالأسئلة الأكثر تكراراً التي تهم كافة المتقدمين والمتقدمات، فمن يرغب في الحصول على رابط التقديم على وزارة الدفاع tajnid 1443 الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط تقديم وزارة الدفاع بوابة القبول والتجنيد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa).

وقد أوضحت الوزارة أنه يشترط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة، حيث يعتبر التحصين بجرعتين من اللقاح متطلب أساسي للقبول النهائي ولدخول جميع مرافق وزارة الدفاع، وفور حلول موعد التسجيل في وزارة الدفاع المحدد من قبل الإدارة، يمكنكم تعبئة نموذج التقديم المبدئي من خلال اتباع رابط وزارة الدفاع تسجيل دخول الرسمي المرفق عبر ثقفني.