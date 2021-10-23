وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية .. تعرف على مواعيد ورابط التقديم

وظائف وزارة البيئة والمياه، تم اليوم الإعلان الرسمي من قبل وزارة البيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية عن طرح العديد من فرص العمل للرجال والنساء في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية وذلك لإشغالها، ومن الجديد بالذكر أن عدد الوظائف المطلوبة هو 43 وظيفة بنظام التعاقد، وفى هذا المقال سوف نستعرض أهم ما جاء في البيان من شروط التقديم المطلوبة والمناطق التي تتوافر فيها هذه الفرص والمواعيد المحددة للتقديم.

على أن يكون المتقدم أو المتقدمة لهذه الوظائف سعودي الجنسية.

أيضا على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك.

على أن لا يكون قد حكم علية بالسجن في أي قضية مخله بالأمانة أو الشرف.

كما أن لا يكون المتقدم قد فصل سابقا من الخدمة بالدولة.

وأيضا على الحاصلين على شهادات علمية من خارج المملكة يجب توفر معادلة المؤهل الذين حصلوا من قبل من وزارة التعليم.

كما أيضا يجب توافر الشروط اللازمة للوظيفة الذي يتقدم عليها.

ومن الجدير بالذكر انه سوف يتم مراجعة البيانات بشكل دقيق جدا. وعند وجود اختلاف في هذه البيانات وعدم تطابقها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سوف يتم استبعاد المتقدم للوظيفة بشكل نهائي.

وظائف وزارة البيئة والمياه الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومناطق التوظيف

فروع الوزارة في المناطق الأتية: الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، نجران، عسير.

مواعيد التقديم المحددة لشغل هذه والوظائف

سوف يكون معاد التقديم والتسجيل لشغل هذه الوظائف حسب البيان الذي أصدرته الوزارة يوم الأحد الموافق 24 من شهر أكتوبر عام 2021 م والموافق 1443/3/18هـ إلى يوم الخميس 28 أكتوبر عام 2021م الموافق 1443/3/22هـ وسيكون التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

رابط التقديم للوظائف

يمكن للمتقدمين للحصول على الوظائف التسجيل من خلال الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة مع مراعاة إدخال البيانات الصحيحة حتى لا يتم الاستبعاد لاحقا لأنه سيتم مراجعة البيانات بشكل دقيق ونوهة الوزارة في بيانها الرسمي على ضرورة متابعة بوابتها الإلكترونية بشكل منتظم حيث سيتم إعلان أسماء المرشحين ودعوتهم من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.