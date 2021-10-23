بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية 1443

ننشر رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid للرجال والنساء 1443، وذلك بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الوزارة عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في التجنيد الموحد للرجال والنساء لعام 1443هـ للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها من قبل الوزارة لمن تتوافر لديه شروط التقديم على وزارة الدفاع 1443 المعلنة، حيث يتم فتح وتفعيل أيقونة التسجيل عبر بوابة الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد بالقوات المسلحة اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 24 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 18 ربيع الأول 1443هـ، ومن يرغب في التعرف على شروط التسجيل في القوات المسلحة وطريقة التقديم عبر بوابة التجنيد الموحد، والحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال.

بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid

تم الإعلان رسمياً من قبل حساب وزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية للالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القطاعات التالية:

القوات المسلحة السعودية – الخدمات الطبية للقوات المسلحة – القوات البرية الملكية السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي – القوات الجوية الملكية – قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية – القوات البحرية الملكية السعودية.

كما أعلنت وزارة الدفاع أيضاً عن توفير وظائف بالقوات المسلحة وأفرعها لحاملي درجة البكالوريوس في تخصص التمريض للرجال والنساء للتسجيل في موقع وزارة الدفاع ضمن الدفعة الثانية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الثامن عشر من شهر ربيع الأول الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري.

رابط بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة

يتم التقديم على وظائف وزارة الدفاع العسكرية للنساء والرجال عن طريق الدخول على بوابة التجنيد الموحد للإدارة العامة بالقوات المسلحة المخصص لاستقبال طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية “التجنيد”، حيث يمكنكم الحصول على رابط بوابة وزارة الدفاع تقديم tajnid الرسمي من خلال اتباع الرابط التالي:

بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة (tajnid.mod.gov.sa).

طريقة تقديم وزارة الدفاع 1443

في ظل زيادة البحث عن خطوات أو طريقة التسجيل في وزارة الدفاع عبر بوابة التجنيد الموحد للالتحاق بالوظائف العسكرية المعلن عنها للرجال والنساء، فقد قمنا بتوفير طريقة التقديم من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

فتح القبول والتجنيد وزارة الدفاع 1443

سيتم استقبال طلبات التسجيل في وزارة الدفاع من الرجال والنساء ممن تتوافر لديهم شروط التقديم على وزارة الدفاع للتعيين على الرتب التالية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفرز والمقابلة النهائية وإعلان النتائج النهائية لوزارة الدفاع.

ويجب على الراغبين والراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى وزارة الدفاع بالقوات المسلحة وأفرعها القيام بقراءة شروط تقديم وزارة الدفاع 1443 جيداً قبل التسجيل وتعبئة النموذج المبدئي المتوفر عبر موقع وزارة الدفاع بوابة التجنيد الموحد tajnid.