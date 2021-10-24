وزارة البيئة والمياه والزراعة للرجال والنساء تعلن عن 43 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

في ظل البحث عن عمل للخريجين فقد إزداد البحث عن وظائف وزارة البيئة والزراعة بالمملكة وشروط التقديم وموعد التقديم منذ ان اعلن عن توفر وظائف شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن خلال مقالي بموقع ثقفنى اعرض لكم شروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك موعد التقديم ورابط التقديم، حيث انه تم فتح باب التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للجنسين رجال ونساء من حاملي شهادات الدبلومات والبكالوريوس للتعيين بنظام التعاقد في عدد من التخصصات بمقر ديوان الوزارة الموجود بعدد من محافظات المملكة، على أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات الشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة، حيث يتم إستقبال طلبات التوظيف عبر الموقع الإلكتروني إعتباراً من يوم الأحد 18 ربيع الأول 1443 الموافق 24 أكتوبر 2021م وسوف يستمر التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس 22 هجري الموافق 28 ميلادياً أي لمدة أربعة أيام متتالية، وعلى جميع الراغبين في الإلتحاق بالوظيفة التأكد من التخصصات المطلوبة المؤهل العلمي لضمان قبول الطلب. رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة: التسجيل من خلال رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة .

عدد 17 وظيفة مساعد طبيب بيطري “دبلومات”.

عدد 13 وظيفة متاحة طبيب بيطري.

عدد 12 وظيفة تخصص باحث ثروة حيوانية.

محلل مختبر كيمياء حيوية. الشروط الواجب توافرها للوظيفة: يشترط أن يكون المتقدم / مة سعوديين الجنسية. حسن السير والسلوك والسمعة. ألا يكون قد صدر حكم شرعي أو بالسجن أو في أي جريمة إن كانت مخلة بالشرف أو الأمانة. تقديم المؤهل العلمي المطلوب حسب ما ذكر في الموقع سواء للأطباء أو الباحثين أو التخصصات الأخرى. في حالة إن كان المؤهل من خارج المملكة يجب تقديم معادلة من وزارة التعليم السعودية. ألا يكون قد فصل من إحدى الوظائف أو الخدمات الحكومية بالدولة سابقاً. تقوم اللجنة المسؤولة عن استقبال طلبات التوظيف بعمل مطابقة البيانات بعد إتمام المقابلة الشخصية، وفي حالة اكتشاف أي معلومة غير صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً. تتم عملية المفاضلة بين المرشحين على حسب استيفاء الشروط والمعايير والتأكد من سلامة البيانات بعد المقابلة الشخصية يليها الترشيح النهائي. رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:الشروط الواجب توافرها للوظيفة: وعلى جميع المتقدمين ضرورة متابعة الأسماء التي يتم دعوتها عبر البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم لحين إعلان أسماء المرشحين. الوسوم

في ظل البحث عن عمل للخريجين فقد إزداد البحث عن وظائف وزارة البيئة والزراعة بالمملكة وشروط التقديم وموعد التقديم منذ ان اعلن عن توفر وظائف شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن خلال مقالي بموقع ثقفنى اعرض لكم شروط التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لـ وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك موعد التقديم ورابط التقديم، حيث انه تم فتح باب التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة للجنسين رجال ونساء من حاملي شهادات الدبلومات والبكالوريوس للتعيين بنظام التعاقد في عدد من التخصصات بمقر ديوان الوزارة الموجود بعدد من محافظات المملكة، على أن يستوفي جميع المتقدمين والمتقدمات الشروط والمعايير المحددة من قبل الوزارة، حيث يتم إستقبال طلبات التوظيف عبر الموقع الإلكتروني إعتباراً من يوم الأحد 18 ربيع الأول 1443 الموافق 24 أكتوبر 2021م وسوف يستمر التسجيل مفتوح حتى يوم الخميس 22 هجري الموافق 28 ميلادياً أي لمدة أربعة أيام متتالية، وعلى جميع الراغبين في الإلتحاق بالوظيفة التأكد من التخصصات المطلوبة المؤهل العلمي لضمان قبول الطلب. رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة: التسجيل من خلال رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة .

عدد 17 وظيفة مساعد طبيب بيطري “دبلومات”.

عدد 13 وظيفة متاحة طبيب بيطري.

عدد 12 وظيفة تخصص باحث ثروة حيوانية.

محلل مختبر كيمياء حيوية. الشروط الواجب توافرها للوظيفة: يشترط أن يكون المتقدم / مة سعوديين الجنسية. حسن السير والسلوك والسمعة. ألا يكون قد صدر حكم شرعي أو بالسجن أو في أي جريمة إن كانت مخلة بالشرف أو الأمانة. تقديم المؤهل العلمي المطلوب حسب ما ذكر في الموقع سواء للأطباء أو الباحثين أو التخصصات الأخرى. في حالة إن كان المؤهل من خارج المملكة يجب تقديم معادلة من وزارة التعليم السعودية. ألا يكون قد فصل من إحدى الوظائف أو الخدمات الحكومية بالدولة سابقاً. تقوم اللجنة المسؤولة عن استقبال طلبات التوظيف بعمل مطابقة البيانات بعد إتمام المقابلة الشخصية، وفي حالة اكتشاف أي معلومة غير صحيحة سوف يتم استبعاد الطلب نهائياً. تتم عملية المفاضلة بين المرشحين على حسب استيفاء الشروط والمعايير والتأكد من سلامة البيانات بعد المقابلة الشخصية يليها الترشيح النهائي. رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة:الشروط الواجب توافرها للوظيفة: وعلى جميع المتقدمين ضرورة متابعة الأسماء التي يتم دعوتها عبر البريد الإلكتروني المسجل أثناء التقديم لحين إعلان أسماء المرشحين.

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