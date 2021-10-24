تقديم وظائف الدفاع من رقيب حتى جندي للجنسين عام 1443

وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت عن توافر وظائف خالية للتقديم لكل من الرجال والنساء، وقالت صرحت الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني بأن الوظائف التي توفيرها حديثاً سوف تكون بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، ويتم التقديم علي وظيفة رتبة رقيب الي رتبة جندي، ويستطيع كل من يكون حاصلاً علي شهادات البكالوريوس، وشهادات الدبلوم، ومؤهلات الثانوية العامة أيضاً، وقد حددت الوزارة عدد من الشروط التي من خلالها يتم قبول التسجيل الخاص بكل فرد، لذا سوف نوضح لكم خطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع الجديدة 1443.

شروط التقديم في وظائف الدفاع للرجال والنساء

حددت وزارة الدفاع عدد من الشروط التي يجب توفرها سواء في الرجال أو النساء حتي يتم قبول التقديم لجميع الأفراد، ومن هذه الشروط:

يجب أن يكون التقديم لكل من يحمل الجنسية السعودية فقط من الرجال والنساء مع استثناء من نشأ مع والده خلال فترة الخدمة الخاصة به بخارج أراضي المملكة.

يجب أن يتميز كل متقدم ومتقدمه بحسن السير والسلوك وعدم الإدانة بأي أعمال تخل بالشرف والأمانة.

يجب أن لا يقل العمر الخاص بالرجال عن 17 سنة ولا يتعدى عن 40 سنة.

يجب أن لا يقل العمر الخاص للنساء عن 21 عاماً ولا يتعدى عن 40 عاماً.

يجب أن لا يكون الشخص أحد العاملين بأي جهة حكومية داخل المملكة.

يجب النجاح والمرور من المقابلة الشخصية التي تجري لجميع المتقدمين بالإضافة الي اجتياز الاختبار الخاص باللياقة البدنية والاختبار الخاص بالتخصص.

يجب أن تحمل المتقدمة للوظائف بطاقة خاصة بالهوية الوطنية المستقلة.

يجب توافق طول المتقدم مع الوزن الخاص به علي أن يكون الحد الأدنى للطول هو 160سم.

يشترط للمتقدمة أن لا يقل المؤهل العلمي الخاص بها عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك من شهادات أخري.

يشترط للمتقدمة ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي.

ويمكن التعرف علي باقي الشروط الخاصة بالتقديم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

التقديم في وظائف وزارة الدفاع الخالية

أوضحت الوزارة بأن التقديم في وظائفها سوف يكون من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني التالي: وزارة الدفاع، علي أن يتم التقديم بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة سواء للرجال أو النساء.