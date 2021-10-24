“وظائف وزارة الدفاع 1443” رابط التقديم على التجنيد الموحد وزارة الدفاع السعودية tajnid

نتابع معكم الرابط الخاص بالتقديم على وظائف وزارة الدفاع السعودية للعام 1443، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية وهذا بشكل رسمي عبر تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في المملكة “تويتر”، حيث أعلنت عن عدد من التخصصات المطلوبة لحملة الشهادات بالنسبة للرجال والنساء، وهذا برتب تبدأ من “رقيب”، حتى رتبة “جندي”، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وظائف وزارة الدفاع السعودية 1443

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية عبر التغريدة الرسمية الموجودة أعلاه عبر التويتر في صباح اليوم الأحد الموافق 18 ربيع الأول 1443 هجريا، والموافق 24 أكتوبر 2021 عن عدد من الوظائف المطلوبة في تخصصات عديدة.

وهذه الوظائف متاحة للعديد من التخصصات المختلفة في العديد من المجالات، وهذا لحملة شهادات البكالريوس والدبلوم والشهادات الثانوية، وهذا بالنسبة للجنسين الرجال والنساء، والتخصصات المطلوبة كالآتي:

تخصصات الحاسب الآلي والاتصالات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي.

إدارة الأعمال والإدارة العامة.

تخصص القانون.

الصحة والسلامة المهنية، الدفاع المدني، إدارة فندقية.

علم اجتماع، علم نفس، خدمة اجتماعية.

التمريض وطب الطوارئ.

الأشغال الفنية والتربية الفنية.

تخصصات في: التاريخ، الجغرافيا، جغرافيا نظم المعاومات.

هندسة التحكم والأتمتمة، ميكانيكا السيارات.

الإذاعة والتليفزيون، التصوير الضوئي.

إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد.

متخصصين في اللغة الإنجليزي، التربية البدنية.

إدارة الأعمال، الإدارة العامة، القانون.

علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية.

متخصصات في نظم معلومات الحاسب الآلي.

الإعلام، والإعلام الإلكتروني.

متخصصات في اللغة الإنجليزية والفرنسية.

التمريض.

الجغرافية البشرية.

التخصصات المطلوبة لحملة البكالريوس “رجال”التخصصات المطلوبة لحملة البكالريوس “نساء”رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع التجنيد الموحد tajnid

ويمكن لأصحاب التخصصات المذكورة أعلاه من الرجال والنساء التقديم في وظائف وزارة الدفاع، بكل سهولة ويسر، وهذا من خلال بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية، وهذا للالتحاق بتلك الوظائف برتبة رقيب حتى جندي.

ويبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 ميلاديا، ويمكنكم التقديم من خلال اتباع الخطوات التالية: