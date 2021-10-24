mol.gov.om/job بوابة العمل في سلطنة عُمان والتي يقوم الباحثين عن العمل بالتسجيل الإلكتروني فيها وتنزيل الشهادات الدراسية والبيانات الخاصة جميعها، وقد طالبت وزارة العمل لراغبي الحصول على فرص توظيفية بضرورة تحديث بياناتهم على الوزارة للبحث وتوفير الوظيفة المطلوبة والمناسبة لكل شاب باحث عن التوظيف.

mol.gov.om/job بوابة العمل العُمانية لتوفير 300 فرصة عمل مع دعم الرواتب

وقد قام سمو السلطان بالعديد من التوجيهات السامية لمؤسسات السلطنة، وخاصة وزارة العمل، بوفير الفرص التشغيلية المناسبة للراغبين في العمل من الشباب من جميع الشهادات والتخصصات، ويأتي ذلك ضمن خطة التشغيل التي قامت بها السلطنة بالفترات الأخيرة بالآلية الجديدة والتي تعتمد على توفير الفرص المناسبة للمسجلين لدى قاعدة البيانات العامة للوزرة وقاموا بتحديث البيانات الخاصة بهم على المنصة.

تحديث بيانات المسجلين لدى وزارة العمل

قامت وزارة العمل بالسلطنة بمطالبة الراغبين في العمل بالتسجيل الإلكتروني على رابط الوزارة الرسمي، كما طالبت المسجلين من قبل من سنوات سابقة ولديهم المعلومات على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم وخاصة المؤهل الدراسي ورقم الهاتف النقال، حيث يقوم المسجلين بكتابة المؤهلات التكميلية والدراسات التي قاموا بها، إن وجدت، كما يتم تسجيل رقم الهاتف الأحدث والذي يمكن التواصل من خلاله أو إرسال رسائل المقابلات الشخصية للوظائف عليه.

دعم أجور العمانيين

من الاتجاهات الجديدة لوزارة العل هي دعم أجور العاملين، وخاصة العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بالقطاع الخاص للسلطنة، ويأتي ذلك دليلا على دعم القطاع الخاص للشباب والذي يكون لمدة عامين ولتيسير الفرص عليهم والتي تكون الأولى لهم، حيث يمكن أن يتقاضوا مبالغ قليلة لذلك تسعى الوزارة لتقديم الدعم لهم في بداية طريق العمل.

كيفية تطبيق نظام دعم الأجور

يأتي دعم أجور العاملين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل بسوق القطاع الخاص بصرف 200 ريال عماني شهريا للعامل ولمدة عامين على أن يقوم صاحب العمل بدفع المبلغ الإضافي للعامل لديه، على أن تكون فترة العمل مساوية لمدة الدعم، أي يضاف فيها عامين إلى مدة الدعم لتصير فترة التشغيل أربعة أعوام.

توفير 332 وظيفة جديدة

أعلن رابط وزارة العمل عن توفير عدد 332 وظيفة جديدة للشباب من جميع التخصصات والمؤهلات:

243 وظيفة لحاملي المؤهلات الجامعية.

ويكون هنالك 18 وظيفة لحاملي الدبلوم العالي.

بينما هنالك 37 وظيفة لحاملي الدبلوم فوق الثانوي.

وتوفير 4 وظائف لحملة الدبلوم المهني.

وأخيرا توفير 30 وظيفة لحملة دبلوم التعليم العام.

يتم الدخول الإلكتروني على وزارة العمل لدعم الأجور على mol.gov.om/job (لم يتم تفعيله) يبدأ الدخول بالرقم المدني. يقوم بكتابة جميع البيانات اللازمة. يتم ذكر الشهادات الموجودة. يقوم المستخدم بحفظ الطلب قبل الخروج.

كيفية التسجيل في وظائف دعم الأجور