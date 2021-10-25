وظائف السعودية اليوم الثلاثاء 26-10-2021 جميع التخصصات

يبحث عدد كبير جداً بشكل يومي من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن وظائف السعودية اليوم الجديدة. وذلك بهدف الاطلاع علي كافة الوظائف ومشاهدة الوظيفة المناسبة للتقديم عليها. ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مجموعة مختلفة من الوظائف المختلفة ويمكنك الاطلاع على الوظيفة التي تناسبك. وظائف السعودية اليوم تعلن أمانة العاصمة المقدسة عن توفير 58 وظيفة لمدة 90 يوما للرجال فقط. وتخضع هذه الوظائف لنظام التأمينات الاجتماعية تحت مسمى مراقب ميداني. وشروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره ما بين 20 حتى 35 عاما وغير موظف وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. ويسمح بالتقديم بداية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 28 أكتوبر 2021.

تعلن أمانة منطقة القصيم عن توفير وظائف للرجال والسيدات بعقد مؤقت 90 يوم والعدد المطلوب 25 فرد. وشروط التقديم أن يكون حاصل كحد أدنى على مؤهل دبلوم والتفرغ التام وأن يكون لديه خبرة سابقة وسوف يقوم الشخص بأداء مهام التشوهات البصرية وان يتابع كافة البلاغات. ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال موقع أمانة القصيم الرسمي.

تعلن شركة صلة السعودية عبر موقعها الرسمي على لينكد عن وظائف جديدة للعمل في مدينة الرياض تحت مسمي وظيفي مدير المشروع. ويتوفر العمل للرجال والسيدات وشروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس. وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين. وأن يمتلك مهارات تحليلية وكتابية ممتازة. وظائف السعودية للنساء والرجال تعلن شركة ساب السعودية عبر حسابها علي لينكد عن توفير العديد من الوظائف بمحافظة جدة والمسمى الوظيفي أخصائي أول ما قبل البيع. وهي وظائف متوفرة للرجال والسيدات بشرط أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات. وأن يكون متعلم ويمتلك مؤهلات ومعادل البكالوريوس كحد أدني وما يعادل الماجستير ولكن اختياري.

أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم عن توفير بعض الوظائف تحت مسمى مشغل إنتاج للنساء والرجال. وتتوفر هذه الوظائف في مدينة الرياض وشروط التقديم أن تمتلك مهارات تشغيلية وهندسية وان يكون لديك خبرة كبيرة في دعم تطبيقات الهاتف المحمول. كما أن يكون لديك خبرة في الدعم الفني للخدمات المالية وأن يكون المتقدم متقن اللغة الانجليزية.

تعلن شركة جمجوم السعودية للصناعات الطبية عن توفير بعض الوظائف بمدينة الخبر تحت مسمي اخصائي منتج. وهذة الوظيفة متوفرة للرجال والنساء بشرط ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية. او ان يكون حاصل عليها في التمريض أو المجالات ذات الصلة الأخرى. وأن يكون لدية خبرة لا تقل عن عامان في دور مماثل. وان يمتلك المتقدم رخصة قيادة وسيارة وان يجيد التحدث بالعربية والانجليزية. وظائف السعودية اليوم للمقيمين توفر شركة ماجد الفطيم العديد من الوظائف تحت مسمى مساعد مبيعات الأثاث ومندوب مبيعات أزياء. وهذه الوظائف تتوفر للرجال والنساء في مدينة الرياض.

تعلن مستشفي الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة عن وظائف شاغرة تحت مسمى مشرف خدمات العقود. ومؤهلات القبول هي الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى ويفضل الحصول على دكتوراه او ماجستير في المجال وخبرة كافية في المنصب الإداري. وظائف السعودية اليوموظائف السعودية للنساء والرجالوظائف السعودية اليوم للمقيمين الوسوم

يبحث عدد كبير جداً بشكل يومي من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن وظائف السعودية اليوم الجديدة. وذلك بهدف الاطلاع علي كافة الوظائف ومشاهدة الوظيفة المناسبة للتقديم عليها. ونقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مجموعة مختلفة من الوظائف المختلفة ويمكنك الاطلاع على الوظيفة التي تناسبك. وظائف السعودية اليوم تعلن أمانة العاصمة المقدسة عن توفير 58 وظيفة لمدة 90 يوما للرجال فقط. وتخضع هذه الوظائف لنظام التأمينات الاجتماعية تحت مسمى مراقب ميداني. وشروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وعمره ما بين 20 حتى 35 عاما وغير موظف وأن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح. ويسمح بالتقديم بداية من يوم 26 أكتوبر وحتى يوم 28 أكتوبر 2021.

تعلن أمانة منطقة القصيم عن توفير وظائف للرجال والسيدات بعقد مؤقت 90 يوم والعدد المطلوب 25 فرد. وشروط التقديم أن يكون حاصل كحد أدنى على مؤهل دبلوم والتفرغ التام وأن يكون لديه خبرة سابقة وسوف يقوم الشخص بأداء مهام التشوهات البصرية وان يتابع كافة البلاغات. ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال موقع أمانة القصيم الرسمي.

تعلن شركة صلة السعودية عبر موقعها الرسمي على لينكد عن وظائف جديدة للعمل في مدينة الرياض تحت مسمي وظيفي مدير المشروع. ويتوفر العمل للرجال والسيدات وشروط التقديم أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس. وأن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين. وأن يمتلك مهارات تحليلية وكتابية ممتازة. وظائف السعودية للنساء والرجال تعلن شركة ساب السعودية عبر حسابها علي لينكد عن توفير العديد من الوظائف بمحافظة جدة والمسمى الوظيفي أخصائي أول ما قبل البيع. وهي وظائف متوفرة للرجال والسيدات بشرط أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات. وأن يكون متعلم ويمتلك مؤهلات ومعادل البكالوريوس كحد أدني وما يعادل الماجستير ولكن اختياري.

أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم عن توفير بعض الوظائف تحت مسمى مشغل إنتاج للنساء والرجال. وتتوفر هذه الوظائف في مدينة الرياض وشروط التقديم أن تمتلك مهارات تشغيلية وهندسية وان يكون لديك خبرة كبيرة في دعم تطبيقات الهاتف المحمول. كما أن يكون لديك خبرة في الدعم الفني للخدمات المالية وأن يكون المتقدم متقن اللغة الانجليزية.

تعلن شركة جمجوم السعودية للصناعات الطبية عن توفير بعض الوظائف بمدينة الخبر تحت مسمي اخصائي منتج. وهذة الوظيفة متوفرة للرجال والنساء بشرط ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الطبية. او ان يكون حاصل عليها في التمريض أو المجالات ذات الصلة الأخرى. وأن يكون لدية خبرة لا تقل عن عامان في دور مماثل. وان يمتلك المتقدم رخصة قيادة وسيارة وان يجيد التحدث بالعربية والانجليزية. وظائف السعودية اليوم للمقيمين توفر شركة ماجد الفطيم العديد من الوظائف تحت مسمى مساعد مبيعات الأثاث ومندوب مبيعات أزياء. وهذه الوظائف تتوفر للرجال والنساء في مدينة الرياض.

تعلن مستشفي الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة عن وظائف شاغرة تحت مسمى مشرف خدمات العقود. ومؤهلات القبول هي الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى ويفضل الحصول على دكتوراه او ماجستير في المجال وخبرة كافية في المنصب الإداري. وظائف السعودية اليوموظائف السعودية للنساء والرجالوظائف السعودية اليوم للمقيمين

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