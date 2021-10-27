برنامج الأمن الصحي الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط القبول

تعمل حكومة المملكة على العمل على خلق فرص حقيقية لتمكين الشباب وخريجي الجامعات من التوظيف والعمل بالوظائف الشاغرة، حيث إزدادت مؤشرات بحث محرك Google خلال الساعات القليلة السابقة، بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة في برنامج وظائف الأمن الصحي، حيث يتساءل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط القبول في برنامج وظائف الأمن الصحي، بعد أن أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية “Saudi Commission For Health Specialties” عن فتح باب التقديم في وظائف برنامج الأمن الصحي للدفعة الرابعة، كما أعلنت الهيئة منذ أيام متمثلة في الأكاديمية الصحية عن فتح باب التسجيل والتقديم للتخصصات الصحية في الرابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري، وبالفعل تم فتح باب التقديم مساء أمس، وحددت الهيئة 8 شروط صارمة يجب توفرها في المتقدمين للقبول، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نكتب الشروط والتخصصات المطلوبة لوظائف الأمن الصحي.

بالنسبة للمتقدمين من الرجال، يجب ألا يقل الطول عن 160 سم. بالنسبة للمتقدمين من النساء، يجب ألا يقل الطول عن 150 سم. إجراء فحص طبي شامل للمتقدم. يجب ألا يكون هناك سابقة جنائية للمتقدم تخل بالشرف. يجب ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 40 عام. ألا يكون المتقدم على ذمة وظيفة أخرى “يعمل في جهة أخرى” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كانت أصلية أو مكتسبة. أي شروط أخرى تفرضها جهة التوظيف على المتقدمين. حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس المطلوبة من الجامعات المعترف بها.

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية “سارية” أصل شهادة البكالوريوس موضحًا بها رقم الهوية الوطنية. في حال كانت الشهادة صادرة من جهة تعليمية خارج المملكة العربية السعودية، يجب على المتقدم معادلتها من وزارة التعليم بالمملكة. شهادة لاختبار معتمد بإتقان اللغة الإنجليزية من جهة تعليمية. بيان بالمعدلات “سجل أكاديمي” في حال كانت شهادة البكالوريوس لا تحتوي على المعدلات السنوية بشكل مفصل. في حال كان السجل الأكاديمي وشهادة البكالوريوس لا يحتويان على رقم بطاقة تحقيق الشخصية “رقم الهوية” يجب على المتقدم إرفاق ما يثبت حصوله على تلك الشهادة من الجهة المانحة لها، موضحًا في مستند الأثبات رقم الهوية.

شروط القبول في برنامج الأمن الصحي:المستندات المطلوبة للقبول في الوظائف التابعة لبرنامج الأمن الصحي:التخصصات المطلوبة:

حيث تم فتح باب التقديم للحاصلين على درجة البكالوريوس، وكانت التخصصات المطلوبة: