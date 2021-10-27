انت الان تتابع تفاصيل خبر برواتب تصل إلى 7000 جنيه.. فرص عمل بشركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوربية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوربية، احدي شركات مجموعة البرديسى، والعاملة منذ عام 2016، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات برواتب مجزية تصل إلى 7000 جنيه، ونتابع الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوربية

مطلوب محاسب تكاليف، ويشترط مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال العمل، براتب يبدأ من 6000 إلى 7000 جنيه. مطلوب مراقب مخزن، ويشترط مؤهل عالي وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل، براتب يبدأ من 4000 جنيه. مطلوب أمين خزنة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل من سنة إلى ثلاث سنوات، براتب 3500 جنيه. مطلوب مراقب كاميرات، مؤهل متوسط، وخبرة في نفس مجال العمل، براتب 3000 جنيه. مطلوب أفراد امن خبرة، ذكور، مؤهلات متوسطة أو بدون، براتب يبدأ من 2500 إلى 3000 جنيه.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين حبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، والعمل 9 ساعات، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية بالإضافة إلى أرباح نصف سنوية، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرى التسجيل من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة البرديسي للاستوكات والملابس الأوربية “.