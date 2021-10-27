وظائف أمانة القصيم الجديدة لحملة الدبلوم بالمملكة 1443

وظائف أمانة القصيم الجديدة، حيث أعلنت أمانة القصيم عن توافر عدد من الفرص الخالية لديها بعدد من التخصصات والمسميات الوظيفية التي تحتاج إليها، حيث قد وضحت الأمانة بأنها تفتح الباب لأصحاب المؤهلات العلمية بالتقديم في وظائفها والحصول علي فرصة للتقديم، علي أن يتم التقديم بهذه الوظائف لكلا الجنسين من الرجال والنساء داخل أمانة القصيم، وقد أكدت الأمانة بأن التقديم يتم للجميع من خلال توافر بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، واليكم طريقة التقديم في وظائف أمانة القصيم في جميع الوظائف المطلوبة.

وظائف أمانة القصيم الجديدة

وفرت الأمانة الكثير من الوظائف الخالية لديها والي سيتم فتح باب التقديم لها لكلا الجنسين من الرجال والنساء، علي أن يكون التقديم في مدينة بريده، وقد حددت الأمانة بأن هناك عدد 25 وظيفة خالية في مجال عمل المراقبة الميدانية، وفي حالة قبول المتقدم للوظيفة سوف يتم العمل بنظام التعاقد المؤقت، علي أن يتم التقديم بشكل إلكتروني فقط لجميع الوظائف.

شروط التقديم بوظائف أمانة القصيم

حددت الأمانة عدد من الشروط التي لابد من توافرها في أي شخص يقوم بالتقديم، ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

العمر الخاص بالتقديم للمتقدمين يجب أن يكون ما بين 22 حتي 38 عام.

يجب حصول جميع المتقدمين لوظائف أمانة القصيم على مؤهل علمي الحد الأدنى له دبلوم وذلك بجميع التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة.

أن يتميز كل شخص بحسن السيرة والسلوك، وليس عليه أحكام بحد شرعي أو يتعلق أسمه بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة.

يجب إجادة التعامل مع الحاسب الآلي لجميع المتقدمين، بالإضافة الي المعرفة الخاصة بمنصات البلاغات التي تتم إلكترونياً.

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة متفرغ للعمل تفرغ تام من خلال نظام العمل بالورديات.

تفضل الأمانة اختيار من لديه رخصة قيادة تكون سارية الصلاحية.

يجب أن يتم النجاح في المقابلة الشخصية التي تجري لجميع المتقدمين.

التقديم في وظائف أمانة القصيم 1443

يتم التقديم في الوظائف الخالية من خلال الدخول علي موقع أمانة القصيم وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالتقديم.