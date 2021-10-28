وظائف خالية بالشركة المصرية الدولية للبطاريات لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن الشركة المصرية الدولية للبطاريات عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف وفرص العمل الشاغرة بالشركة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، برواتب مجزية، وذلك للعمل بفرع الشركة بأبو رواش بالجيزة، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف الشركة المصرية الدولية للبطاريات

مطلوب محاسب موردين، ويشترط بكالوريوس تجارة أو ما يعادلها، وخبرة في مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 32 سنة. مطلوب مشرفين خدمة عملاء، ويشترط مؤهل عالي مناسب وخبرة في نفس مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 32 سنة. مطلوب مهندسين كهرباء، ويشترط بكالوريوس هندسة كهرباء، وخبرة في مجال العمل. مطلوب مندوب مبيعات خارجي، ويشترط مؤهلات عليا ومتوسطة أو فوق متوسط، وأن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب أخصائي تخليص جمركي، ويشترط مؤهلات عليا أو فوق متوسطة وخبرة في مجال العمل، والسن لا يزيد عن 32 سنة. مطلوب أخصائي تخليص معاملات حكومية ومرور وتأمينات، ويشترط مؤهلات عليا أو متوسطة وخبرة في مجال العمل. مطلوب فني سيارات كهربائية، ويشترط مؤهل متوسط أو بدون، وخبرة في مجال العمل وان لا يزيد السن عن 32 سنة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الشركة المصرية الدولية للبطاريات

يشترط للراغبين خبرة في مجال العمل وأن لا يزيد السن عن 32 سنة والعمل 8 ساعات، وتوفر الشركة للراغبين مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وللتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف الشركة الدولية للبطاريات” وذلك بالنسبة للوظائف “1 -2 -3” وبالنسبة لباقي الوظائف يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي “وظائف الشركة المصرية الدولية“.