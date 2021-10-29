انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 29/10/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 مجموعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات للعمل بكبرى الشركات والمصانع بالقطاع الخاص، حيث نستمر على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية في تقديم مختلف الوظائف الشاغرة في جميع المجالات، والمعلنة بالصحف المصرية والعربية والمواقع الرسمية، بهدف توفير فرص العمل المناسبة للباحثين، ونتابع الآن عرض اهم وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 29/10/2021.

توافر مئات الوظائف وفرص العمل الشاغرة والمعلنة بجريدة الوسيط الصادرة في عددها اليوم الجمعة 29/10/2021، والتي تتناسب مع مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسطة ولغير الحاصلين على مؤهل، ونستعرض الآن على مصر فايف اهم الوظائف المعلنة كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 29/10/2021

وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال العطور ومستحضرات التجميل. مطلوب محاسبين للعمل فورا بشركة كبرى. مطلوب حرفيين ونجارين وأمناء مخازن للعمل بشركة أثاث كبرى بالعبور. مطلوب شيفات للعمل بشركة مخبوزات وحلويات بمدينة نصر. مطلوب مندوبين تسويق لشركة نقل سياحي كبرى. فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال التحصيل والخدمات. وظائف خالية بمدرسة دولية بالشيخ زايد. مطلوب سائقين جميع الدرجات للعمل بمجمع مدارس.

ونستعرض الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 29/10/2021 على مصر فايف.