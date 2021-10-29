شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي للنساء 1443 وأخر موعد للتسجيل

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى محركات البحث عن شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني للنساء 1443 بعدما أعلنت الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالإعلان عن توفير أكثر من 200 فرصة للرجال والنساء للتدريب والتوظيف من مواطني المملكة العربية السعودية وذلك من حملة الثانوية العامة في ما هو أعلى في المؤهل وبدأ منذ أول أمس الثلاثاء الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري باستقبال طلبات التوظيف ويستمر فتح باب تلقي الطلبات حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل.

وظائف الحرس الوطني 1443

ويتساءل البعض عن طبيعة وظائف الحرس الوطني 1443 التي تتيحها الوزارة وسوف نبين لكم بالتفصيل الوظائف المطلوبة للعمل بها من الرجال والنساء وهي كالأتي:- “وظائف إدارية وتقنية، ووظائف فنية وهندسية و وظائف صحية وظائف أخصائيين وفنيين وتدريب منتهي بالتوظيف”.

شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني

ووضعت وزارة الحرس الوطني للشؤون الصحية عدد من الشروط الهامة يجب توافرها للقبول في الوظائف المطلوبة.

ومن بين شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 على سبيل المثال امتلاك خبرة لشغل الوظائف، أي إن كان المتقدم لا يملك الخبرة اللازمة يلحق المتقدم أو المتقدمة للوظيفة بالبرنامج التدريبي للحصول على الخبرة المطلوبة.

والشروط التي وضعتها الوزارة جاءت ضمن الوظائف المتوفرة لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس بالمملكة وهذه الشروط كالتالي:-

الشرط الأول أن يكون المتقدم للوظيفة يحمل الجنسية السعودية.

الثاني أن يكون حاصل على تقدير لا يقل عن جيد في تخصصه.

الثالث أن يكون لدية رخصة صحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأخرى من الهيئة السعودية للمهندسين.

يجب أن يجتاز المهندس امتحان اللغة الانجليزية واللياقة الطبية.

اجتياز المقابلة الشخصية وأيضاً اختبار STEP.

أخر موعد للتسجيل

في حال توافر هذه الشروط في المتقدم يجب عليه القيام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزير الحرس الوطني حيث يتم تلقي طلبات المتقدمين حتى يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل وسيتم التواصل مع المتقدم من قبل الوزارة للعمل بها والقبول في الوظيفة ويتم وضع الوظائف الجديدة الوظائف الموجودة على الموقع بشكل دوري لدي المؤهلات الخاصة بها.