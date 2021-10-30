انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى العاملة توفر 237 فرصة عمل للشباب بمدينة بدر براتب 7000 جنيه.. تعرف على التفاصيل وطرق التقدم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، برواتب مجزية تصل إلى 7000 جنيه، حيث كشفت مديرية القوى العاملة بالقاهرة عن توفير عدد 237 فرصة عمل شاغرة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بشركات ومصانع بمدينة بدر، ونتابع الآن على مصر فايف نشر تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة وطرق التقدم كالتالي:-

وظائف القوى العاملة

مطلوب عدد 75 عامل إنتاج. مطلوب عدد 27 فني إنتاج. مطلوب عدد 9 مهندسين ” ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية” . مطلوب عدد 2 مدرس ميكانيكا – ميكاترونيك. مطلوب عدد 31 عامل نظافة. مطلوب عدد 50 مراقب جودة. مطلوب عدد 24 عامل تجميع. مطلوب عدد 4 مشرفين. مطلوب عدد 4 فني خدمات ما بعد البيع. مطلوب أفراد أمن. مطلوب عدد 2 سباك. مطلوب عدد 2 كهربائي. مطلوب عدد 5 نجارين.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف القوى العاملة

يشترط للراغبين أن لا يزيد السن عن 35 سنة، ومؤهل مناسب، وتوفر الشركات والمصانع مرتبات مجزية تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 7000 جنيه، وتوفير عقود عمل وزي رسمي ووسائل انتقال من وإلى العمل، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية شاملة، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التقدم إلى مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم، والتقديم يوميا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.