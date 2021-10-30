التسجيل في وظائف العمل عن بعد للرجال والنساء وزارة الموارد البشرية

وظائف العمل عن بعد هي أحد أنواع الوظائف الجديدة التي تم توفيرها كمبادرة هامة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد أعلنت الوزارة عن توفير وظائف للجنسين للرجال والنساء والتي يتم التقديم بها من أجل العمل بعدد من المؤسسات التي تم تحديدها من الوزارة، وقد أكدت بأن مبادرة برنامج العمل عن بعد تضم عدد من المسميات الوظيفية التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد في حالة توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة علي كل متقدم، وقد أكدت الوزارة بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً فقط لجميع الوظائف التي تحتاج إليها الوزارة دون التقديم اليدوي، وسوف نوضح لكم الوظائف المطلوبة للتقديم في برنامج العمل عن بعد.

الوظائف المطلوبة في برنامج العمل عن بعد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من المسميات الوظيفية التي سوف تكون من ضمن مبادرة الوزارة للعمل بعدد من المؤسسات، واليكم الوظائف المطلوبة:

مطلوب مدخل بيانات يمتلك خبرة جيدة للعمل في منصات أبشر ومنصة ناجز وكذلك منصة مدد والتأمينات الاجتماعية ومنصة بلدي وغيرها من المنصات الإلكترونية الهامة.

مطلوب مندوب مبيعات: علي أن يمتلك خبرة مميزة في إدارة الحسابات الخاصة بالسوشيل ميديا ويكون لديه خبرة في خطوات إنشاء وكتابة أي محتوى دعائي يتم تحديده، وأن يكون علي دراية بإجراءات بالتسويق الرقمي.

مطلوب مدير عام، وكذلك مندوب خاص عن الخدمات ذات الطابع السلعي، علاوة علي ذلك مطلوب مساعد إداري وأخصائي عمل تسويق إلكتروني وأخصائي عمل تسويق، ومسؤول عن خدمات العملاء، ومدير خاص لقسم العلاقات العامة، ومتخصص عمل عن التطوير التنظيمي، ويتم التقديم بهذه الوظائف من خلال بعض التفاصيل والشروط التي يجب توافرها في أي متقدم، ويمكن التعرف علي الشروط والتفاصيل من خلال موقع الوزارة.

التقديم في وظائف العمل عن بعد

يمكن التقديم في وظائف برنامج العمل عن بعد من خلال الدخول علي رابط التقديم التالي: برنامج العمل عن بعد، علي أن يتعرف كل متقدم للوظائف عن الشروط التي تخص كل وظيفة ثم اختيارها وتسجيل بيانات المتقدم بطريقة صحيحة حتي يتم القبول والتواصل من جانب الوزارة.