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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة طيبة لتصنيع الأثاث لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة طيبة لتصنيع الأثاث “حلوان – تقسيم ايكون – قطعة 8 وادي حوف” عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:-
وظائف شركة طيبة لتصنيع الأثاث
- مطلوب محاسب تجارى، بكالوريوس تجارة محاسبة.
- مطلوب مهندس تصميم من الجنسين، بكالوريوس هندسة.
- مطلوب مهندس إنتاج، بكالوريوس هندسة أو فنون تطبيقية ديكور.
- مطلوب مسئول مبيعات خبرة في مجال الأثاث.
- مطلوب مسئول متابعة، مؤهل عالي مناسب.
- مطلوب عدد 2 فرد امن مؤهل متوسط.
- مطلوب عدد 5 نجار موبيليا، مؤهل مناسب.
- مطلوب عدد 2 نجار تركيبات.
- مطلوب عدد 5 استرجى.
- مطلوب عدد 5 نقاش دوكو.
- مطلوب عدد 2 مكنجى نجار.
- مطلوب عدد 5 عامل نظافة.
- مطلوب عدد 5 مساعد.
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شروط ومزايا وطرق التقديم
للراغبين يشترط مؤهل مناسب بالنسبة للوظائف ” 1 إلى 5″ وبالنسبة لباقي الوظائف يشترط إجادة القراءة والكتابة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ورواتب مجزية، ولمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.
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