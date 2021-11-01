 وظائف خالية بشركة سبينس جروب للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة سلسلة سبينس ماركت لبيع التجزئة عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة بفروعها، للمؤهلات المتوسطة وبدون، برواتب مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف سبينس ماركت للمؤهلات المتوسطة

منسقين ارفف، مؤهل لا يقل عن الإعدادية. مطلوب بائعين بقسم المخبوزات، يشترط إجادة القراءة والكتابة. مطلوب مساعد جزار. مطلوب بائعين بقسم الخضار والفاكهة. مطلوب منسقين ارفف بالمخازن. مطلوب أفراد امن. مطلوب جزارين يشترط القراءة والكتابة. مطلوب مشرفين امن. مطلوب شيفات اجبان. مطلوب كاشير. مطلوب موظفين استلامات. مطلوبة منسقين أسعار. مطلوب مراقبين كاميرات. مطلوب مشرفي دليفرى. مطلوب ترولي بوى. مطلوب بائع بقسم الأجبان. مطلوب بائعين بقسم الجزارة. مطلوب بائعين بقسم الأجهزة الكهربائية. مطلوب بائعين خضار وفاكهة. مطلوب محضر طلبات. مطلوب مشرفي استلامات. مطلوب مشرفي جروسري.

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط للراغبين مؤهلات متوسطة وبدون ويشترط إجادة القراءة والكتابة، من الجنسين، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، للعمل فورا بفرع الشركة بالتجمع، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية وفرص للترقي، والعمل 8 ساعات يوميا، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال إلى “رمسيس وشبرا الخيمة والمريوطية والسيدة عائشة وغمرة والعباسية والمرج والسلام والعاشر ومسطرد والأميرية”.

وظائف آخري:

ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوب بالرابط التالي “وظائف شركة سبينس للمؤهلات المتوسطة” ثم الحضور فورا إلى فرع المقطم شارع 9 بجوار ميدان النافورة، أو فرع التجمع مكسيم مول بجوار الجامعة الأمريكية وجامعة المستقبل، يوم الخميس القادم 4 نوفمبر 2021، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01044444385 – 01000506671