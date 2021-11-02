وظائف للنساء في السعودية 1443 .. بشهادة الثانوية العامة

وظائف حكومية للنساء في السعودية 1443 شهادة الثانوية العامة، والتي يبحث عنها العديد من الراغبات في الحصول على فرصة عمل مناسبة، من الشواغر المطروحة، ولا سيما تلك التي تتيح مميزات مالية وتأمينية، وتطرح بعض الشركات الكثير من الفرص الوظيفة بالإعلان عنها من خلال المواقع الإلكترونية لها في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت النساء في المملكة بالبحث عن عمل مناسب لقدراتها الذهنية والجسدية، لتأمين دخل مناسب لتلبية متطلباتها أو متطلبات الأسرة إن وجدت، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل وظائف حكومية للنساء في السعودية 1443 بشهادة الثانوية العامة وموضوعات أخرى ذات صلة .

وظائف للنساء في السعودية 1443

تعلن الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية تباعًا عن شواغر وظيفية للمواطنات السعوديات من حملة الشهادة الثانوية، وهذه بعض الوظائف المتاحة للنساء في السعودية :

وظائف شركة أليفة للتجارة

أعلنت شركة أليفة للتجارة عن توفر عدد من الوظائف للنساء من حملة الثانوية العامة، وذلك بفروع الشركة بكل من الرياض، والإحساء، والخبر، بشرط توفر خبرة في رعاية الحيوانات، للقيام بالمهام التالية :

رعاية الحيوانات وتحديد متطلبات كل حيوان .

تغذية الحيوانات ورعايتها.

تنظيف أقفاص الحيوانات وكل معداتها.

فحص الحيوانات والقيام بالإجراءات التشخيصية.

تقديم المساعدة خلال العمليات.

القدرة على متابعة العلامات الحيوية لكل حيوان وجمع العينات.

المحافظة على الأدوات ونظافتها.

الاحتفاظ بالسجلات.

إمكانية وضع القسطرة للحيوان.

توفر الخبرة في ضمادات ولف الجروح.

القدرة على شرح حالة كل حيوان لصاحبه.

القدرة على توفير كافة الأدوية للحيوانات.

وظائف المصنع السعودي للأغذية الحديثة

أعلن المصنع السعودي للأغذية الحديثة عن توفر عدد من الوظائف للجنسين من حملة الشهادة الثانوية، بشرط إجادة اللغة الانجليزية، للقيام بالمهام التالية :

تحقيق مستوى معين للمبيعات من خلال الزيارات اليومية للعملاء .

تحقيق سياسة الشركة المتعلقة بالتحصيل، مع عدم وجود مبالغ مستحقة بعد المدة المتفق عليها .

تقديم تقارير تسوية كل ستة أشهر، فضلًا عن التسوية السنوية وتقديمها في الموعد المحدد مع توافر الدقة في الأرقام .

وظائف شركة ايكيا 1443

أعلنت شركة ايكيا عن وجود وظائف إدارية شاغرة لديها، للنساء من حملة الثانوية العامة، للعمل بفرع الشركة في مدينة الزهران، وذلك بدوام جزئي، بشرط أن يكون قادر على عد النقود، والقيام بالعمليات الحسابية البسيطة في التعاملات المالية، على أن تقوم الموظفة بالمهام التالية :