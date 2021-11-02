وظائف أمانة منطقة حائل الجديدة.. التقديم وخطوات التقديم 1443

وظائف أمانة منطقة حائل، فقد أعلنت أمانة منطقة حائل من خلال الموقع الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لدي الأمانة وقد تم تحديد عدد فرص وظيفية شاغرة تصل إلى ما يقرب من 48 وظيفة، وقد أكت الأمانة عبر موقعها بأن التقديم في وظائفها متاح لكلا للجنسين من الرجال والنساء، ويتم العمل بهذه الوظائف بنظام التعاقد ذات الطابع المؤقت لمدة تصل إلى 90 يوم من أجل العمل بمهام التشوه البصري، ويتم العمل من خلال مقرات عمل الأمانة والبلديات التي تتبع لها، ويتم التقديم من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التقديم، واليكم تفاصيل التقديم في وظائف أمانة منطقة حائل.شروط وظائف أمانة منطقة حائل
يتم التقديم في وظائف أمانة حائل الجديدة من خلال توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية ولكن بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من جانب الأمانة وهي كالتالي:
- يجب علي جميع المتقدمين سواء من الرجال أو النساء أن يكونوا من أصحاب الجنسية السعودية.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للوظائف من 20 إلى 35 عامًا خلال تقديم طلب التوظيف.
- يتوجب علي كل متقدم أن يكون حاصلاً علي مؤهل ثانوية عامة علي وتفضل الأمانة اختيار من لديه خبرات سابقة.
- يجب علي جميع المتقدمين التفرغ التام للعمل بعد القبول.
- يجب المرور من المقابلة الشخصية التي تجري لجميع المتقدمين.
أوضحت الأمانة بأن التقديم في الوظائف الخالية لديها سوف يكون إلكترونياً من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالأمانة، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع التقديم التالي/ أمانة حائل.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
- يجب إدخال كلمة المرور المحددة لكل شخص.
- ثم تسجيل الرمز الموضح في الصورة.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- ثم الانتقال إلى قسم الوظائف والتعرف علي شروط كل وظيفة علي حده، ثم اختيار التخصص الذي يناسب كل متقدم وتسجيل البيانات الخاصة به ثم الضغط علي تسجيل الطلب.
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وظائف أمانة منطقة حائل، فقد أعلنت أمانة منطقة حائل من خلال الموقع الإلكتروني عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية لدي الأمانة وقد تم تحديد عدد فرص وظيفية شاغرة تصل إلى ما يقرب من 48 وظيفة، وقد أكت الأمانة عبر موقعها بأن التقديم في وظائفها متاح لكلا للجنسين من الرجال والنساء، ويتم العمل بهذه الوظائف بنظام التعاقد ذات الطابع المؤقت لمدة تصل إلى 90 يوم من أجل العمل بمهام التشوه البصري، ويتم العمل من خلال مقرات عمل الأمانة والبلديات التي تتبع لها، ويتم التقديم من خلال توافر عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين حتي يتم قبول التقديم، واليكم تفاصيل التقديم في وظائف أمانة منطقة حائل.شروط وظائف أمانة منطقة حائل
يتم التقديم في وظائف أمانة حائل الجديدة من خلال توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية ولكن بعد توافر الشروط التي تم تحديدها من جانب الأمانة وهي كالتالي:
- يجب علي جميع المتقدمين سواء من الرجال أو النساء أن يكونوا من أصحاب الجنسية السعودية.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم للوظائف من 20 إلى 35 عامًا خلال تقديم طلب التوظيف.
- يتوجب علي كل متقدم أن يكون حاصلاً علي مؤهل ثانوية عامة علي وتفضل الأمانة اختيار من لديه خبرات سابقة.
- يجب علي جميع المتقدمين التفرغ التام للعمل بعد القبول.
- يجب المرور من المقابلة الشخصية التي تجري لجميع المتقدمين.
أوضحت الأمانة بأن التقديم في الوظائف الخالية لديها سوف يكون إلكترونياً من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالأمانة، ويتم التقديم من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع التقديم التالي/ أمانة حائل.
- يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم.
- يجب إدخال كلمة المرور المحددة لكل شخص.
- ثم تسجيل الرمز الموضح في الصورة.
- الضغط علي تسجيل الدخول.
- ثم الانتقال إلى قسم الوظائف والتعرف علي شروط كل وظيفة علي حده، ثم اختيار التخصص الذي يناسب كل متقدم وتسجيل البيانات الخاصة به ثم الضغط علي تسجيل الطلب.
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