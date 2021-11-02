التقديم بوظائف وزارة الحج والعمرة الجديدة لكلا الجنسين 1443

التقديم بوظائف وزارة الحج والعمرة الجديدة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بواسطة موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد 44 وظيفة شاغرة من أجل التقديم بها لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، ويتم العمل بوظائف وزارة الحج عبر لائحة سلم الرواتب المرتبطة بالموظفين العام، وقد أكدت الوزارة بأن التقديم في وظائفها لجميع الأفراد ممن يحملون شهادة البكالوريوس من أي جامعة سعودية أو ما يعادلها، حيث يتم العمل بالوظائف الجديدة من خلال الفروع الخاصة بالوزارة المتوفرة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسوف يكون التقديم بوظائف وزارة الحج والعمرة بعد أن تتوافر الشروط الخاصة والتي يجب أن تتطابق في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم طريقة التقدم بطلب للعمل بوظائف وزارة الحج والعمرة.

وظائف الحج والعمرة الجيدة والمسميات المطلوبة

حددت الوزارة بعضاً من المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها بعدد محدد في كل مدينة علي حده، وفيما يلي الوظائف المطلوبة لكل مدينة:

مطلوب مراقب حج بعدد ستة وظائف خاليةـ علي أن يكون محل العمل بمدينة مكة المكرمة.

مطلوب مراقب خدمات بعدد ثمانية وعشرون وظيفة خاليةـ علي أن يكون مكان العمل بمدينة مكة المكرمة.

مطلوب مراقب حج وعمرة بعدد ستة وظائف خاليةـ علي أن يكون محل العمل بالمدينة المنورة.

مطلوب مراقب خدمات بعدد ستة وظائف خاليةـ علي أن محل العمل بالمدينة المنورة.

ويمكن من خلال الدخول علي موقع التوظيف الخاصة بوزارة الحج والعمرة التعرف علي تفاصيل الشروط الخاصة بالتقديم وفق كل وظيفة علي حده.

رابط التقديم الإلكتروني في وظائف الحج والعمرة

التقديم سيكون إلكترونياً لجميع الوظائف الخالية التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة، علي أن يقوم كل متقدم باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول علي موقع التقديم التالي: وزارة الحج.

اختيار قسم الوظائف المتاحة بالموقع.

يتم اختيار التخصص الوظيفي الخاص بكل شخص.

تسجيل بعض البيانات الخاصة بالتقديم مثل الاسم والسن وتاريخ الميلاد والمؤهل التعليمي وسنة الخرج وغيرها من البيانات التي تحتاج إلى تسجيل.

الضغط علي تقديم الطلب.

وسوف يكون التقديم بداية من يوم 2 من شهر ربيع الثاني 1443، ويستمر التسجيل حتي يوم 15 من شهر ربيع الثاني 1443.