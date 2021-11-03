فرص عمل لجميع المؤهلات بشركة بن شاهين

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة بن شاهين كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج وتصنيع القهوة، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، للعمل فورا بفروع الشركة، والتفاصيل كالتالي على مصر فايف.

وظائف شركة بن شاهين

مطلوب كاشير، مؤهل عالي أو متوسط، ويشترط خبرة في مجال العمل، للعمل بفروع مصر الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر، براتب 2800 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه حافز. مطلوب مندوبين مبيعات تجزئة، مؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل بالمعادي، براتب أساسي 2700 جنيه بالإضافة إلى 600 جنيه حافز. مطلوب باريستا، ويشترط مؤهل لا يقل عن متوسط، خبرة في مجال العمل، للعمل بفرع مصر الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر، براتب 2700 جنيه، بالإضافة إلى عمولات. مطلوب سائقين درجة ثالثة، للعمل بالمعادي، براتب 2800 جنيه، بالإضافة إلى 500 عمولة و 200 جنية تقييم. مطلوب عمال نظافة، ولا يشترط مؤهل، للعمل فورا بفروع مصر الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر، براتب 2500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز.

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شروط ومزايا وطرق التقدمة في شركة بن شاهين

للراغبين يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وخبرة في مجال العمل، وأن لا يزيد السن عن 38 سنة، وتقدم الشركة مرتبات مجزية وحوافز وتأمينات طبية واجتماعية والعمل 8 ساعات، وللتقدم للوظائف يرجى تعبئة البيانات المطلوب عبر الرابط التالي “وظائف شركة بن شاهين“.