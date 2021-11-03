وظائف المعهد التقني للتعدين.. التقديم وشروط الوظائف المطلوبة 1443

وظائف المعهد التقني للتعدين، حيث أعلن المعهد اليوم عن توفير عدد الوظائف الخالية لدي المعهد التي يمكن التقديم بها لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، علي أن يكون التقديم علي التخصصات الوظيفية وهي مدرس لغة قسم إنجليزي، ويتم الانضمام للعمل من خلال المعهد في منطقة الحدود الشمالية داخل مدينة عرعر، وقد أكد المعهد بأن التقديم في وظائفه يتطلب توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم حتي يتم القبول من جانب إدارة التوظيف، علماً بأن التقديم لا يعد ترشيح نهائي للقبول بالوظيفة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم تفاصيل التقديم بوظائف المعهد التقني للتعدين من حيث الشروط وطريقة التقديم الإلكتروني.

شروط التقديم في وظائف المعهد التقني للتعدين

يتم التقديم في الوظائف الخالية للمعهد التقني للتعدين من خلال عدة شروط قد تم تحديدها من جانب إدارة المعهد، وفيما يلي الشروط الخاصة بالتقديم:

كل متقدم الي هذه الوظائف يجب أن يكون سعودي الجنسية فقط دون جنسيات أخري.

يتطلب التقديم في الوظائف الخالية أن يكون المتقدم من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدرجة الخاصة بالماجستير في قسم اللغة الإنجليزية من داخل جامعة سعودية أو من خلال جامعة أخرى يكون لها اعتماد ومعترف بها.

يشترط للتقديم أن يكون المؤهل الخاص بالمتقدم هو بكالوريوس أو ماجستير عبر نظام الانتظام.

يفضل المعهد اختيار المتقدمين الحاصلين علي شهادة تدريس مثل: الشهادات التالية:CELTA ,DELTA, PGDE, PGCE, TEFL.

ويفضل أن يتم الاختيار ممن حصلوا علي درجة 6 أو ما يزيد في الاختبار الخاص بالإيلتس أو الحصول علي درجة 70 في الاختبار الخاص بالتوفل.

ويفضل أن يتم الاختيار ممن حصلوا علي درجة 6 أو ما يزيد في الاختبار الخاص بالإيلتس أو الحصول علي درجة 70 في الاختبار الخاص بالتوفل. يجب علي كل متقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبار يجري له من خلال القسم التابع له.

يجب النجاح في الفحص الطبي.

عند التقديم في الوظائف يجب توافر المعادلة الخاصة بالمؤهل إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم في الوظائف الخالية

يتوفر التقديم الكترونياً من خلال الدخول علي موقع التقديم الإلكتروني التالي/ منصة التقديم بالوظائف، حيث يجب علي كل متقدم أن يقوم بتسجيل طلب التوظيف الخاص به من خلال موقع المعهد الخاص بالتوظيف لجميع المتقدمين داخل المملكة.