وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 1443

وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فقد أعلنت المركز الوطني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، عن توفير المركز لعدد من الوظائف الخالية لديه لتصل الي ما يقرب من ستة عشر وظيفة، ويتم التقديم في وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بتخصصات عمل إدارية وتخصصات هندسية يحتاج إليها المركز، وقد وضح المركز بأن التقديم مسموح لكلا الجنسين من الرجال والنساء، علي أن يكون كل متقدم ممن حصلوا علي مؤهلات البكالوريوس وشهادات الماجستير في بعض من التخصصات التي تحتاج إليها، وسوف يكون العمل بالمقر الرئيسي الرئيسي للمركز، وسوف نوضح لكم خطوات وشروط التقديم في وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي والوظائف المطلوبة

يحتاج المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الي تعيين تخصصات العمل التالية:

مدير لعدة أقسام متنوعة مثل (قسم الاستثمارات والشراكات الخاصة بالمنتزهات الوطنية، قسم التراخيص والتصاريح، قسم إدارة الغابات، قسم إدارة الشراكات، قسم البحوث والابتكار، قسم الهندسة والتصاميم، أقسام الهندسة وإدارة المشاريع المتنوعة، مدير خاص لإدارة المشاريع، مطلوب مدير خاص لقسم تصميم المشاريع ولتنوع الخدمات الهندسية).

مطلوب للعمل رئيس وحدة متخصص لقسم الاستشعار عن بُعد ولقسم نظم المعلومات الجغرافية.

مديرين تخصص إدارة المشاريع والتحكم.

مدير عام عن قسم تكنولوجيا المعلومات.

مدير خبرة في العمل بقسم إدارة الشؤون القانونية.

مطلوب أخصائي تخصص غطاء نباتي.

شروط التقديم بوظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

حدد المركز عدد من الوظائف الخالية التي يمكن التقديم بها من خلال بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومن هذه الشروط:

يجب علي كل متقدم أن يكون سعودي الجنسية فقط.

يتوجب الحصول على شهادات ومؤهلات علمية وتوافر خبرة كافية تكون مناسبة مع التخصص الوظيفي المطلوب.

يجب أن يكون هناك إجادة تامة لللغة الإنجليزية سواء تحدثًا أو كتابة.

يجب علي كل متقدم أن يجتاز جميع الاختبارات التي تجري له والمقابلات الشخصية.

يشترط أن يكون كل متقدم لائقًا صحيًا.

وقد أوضح المركز بأن التقديم متاح من خلال الدخول علي موقع المركز الإلكتروني التالي المركز الوطني، ثم اختيار قسم الوظائف والتقديم بها.