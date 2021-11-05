انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/11/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر اليوم الجمعة جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، حيث نشرت جريدة الوسيط اليوم مجموعة من إعلانات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، لكافة المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، ونستعرض الآن على مصر فايف نشر جديد وظائف جريدة الوسيط كالتالي:-

حيث نستمر من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف في تقديم مختلف الوظائف الشاغرة والمتاحة والمعلنة بمختلف الصحف المصرية والعربية والمواقع الرسمية، وذلك في مختلف التخصصات، ولجميع المؤهلات، ونتابع الآن نشر أهم الوظائف المتاحة والمعلنة بجريده الوسيط اليوم الجمعة 5/11/2021 .

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة

فرص عمل بشركة مواد غذائية واستهلاكية بدولة الكويت. مطلوب نجارين ومنجدين للعمل فورا بشركة أثاث كبرى بمدينة العبور. مطلوب سائقين للعمل فورا بشركة كبرى بالمعادي. مطلوب سائقين للعمل بمطار شرم الشيخ. مطلوب مهندسين للعمل بشركة مقاولات كبرى بالمعادي. مطلوب أفراد امن للعمل بشركة كبرى بالقاهرة والجيزة. فرص عمل بشركة سياحية كبرى. مطلوب سائقين جميع الدرجات للعمل بمجمع مدارس.

وننشر الآن بالصور جديد إعلانات وظائف الوسيط الأسبوعية لليوم الجمعة 5/11/2021 على مصر فايف.