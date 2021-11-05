وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة وشروط التقديم 1443

وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة، حيث قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير وظائف خالية للتعيين، وقد وفرت الأمانة ما يقرب من 48 وظيفة شاغرة بنظام العمل المؤقت، وقد أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن التقديم مسموح لكلا الجنسين من الذكور والإناث، علي أن يكون كل متقدم ممن حصلوا علي شهادات الدبلوم أو شهادات البكالوريوس في بعض من المسميات المطلوبة لدي الأمانة، حيث يتم العمل لمدة زمنية تصل الي تسعون يوم من أجل أداء المهام التي تخص العمل بمعالجة التشوه البصري، علي أن يجب توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم والتي تم تحديدها من جانب إدارة التوظيف، واليكم تفاصيل التقديم بوظائف أمانة منطقة المدينة المنورة.وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفيرها لعدد من المسميات الوظيفية التي بحاجة الي التعيين والعمل، ومن هذه الوظائف ما يلي:
- تطلب الأمانة مهندس تخصص مدني بعدد 10 وظائف خالية للتقديم.
- مطلوب للعمل مهندس تخصص معماري بعدد 14 وظيفة شاغرة.
- مطلوب مهندس تخصص تخطيط بعدد 4 وظائف متاحة للتقديم.
- تطلب الأمانة مهندس زراعي ومتوفر للتقديم عدد 4 وظائف شاغرة.
- هناك وظيفة أخري مطلوبة وهي مراقب إنشاءات بعدد 6 وظائف مسموح للتقديم بها.
- تطلب الأمانة مراقب معماري ومتوفر 6 وظائف خالية للتقديم.
- مراقب طرق بعدد 4 وظائف متاح التقديم بها.
يسمح بالتقديم في الوظائف الخالية لدي منطقة المدينة المنورة من خلال بعض الشروط التي تعد هيا المقياس الذي من خلاله يتم قبول المتقدمين للوظائف، وفيما يلي الشروط:
- التقديم في الوظائف يكون لأصحاب الجنسية السعودية فقط.
- ألا يكون المتقدم أحد الموظفين بأي جهة عمل.
- يجب النجاح في المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 حتي 35 عام.
- عدم ارتباط اسم المتقدم بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة خلال فترة 3 سنوات سابقة.
- الأولوية في اختيار المتقدمين لأصحاب التخصص الدقيق.
تطرح الأمانة التقديم في وظائفها من خلال الدخول علي موقع الأمانة وتسجيل طلب إلكتروني للتخصص الوظيفي المناسب لكل شخص.
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وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة، حيث قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفير وظائف خالية للتعيين، وقد وفرت الأمانة ما يقرب من 48 وظيفة شاغرة بنظام العمل المؤقت، وقد أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة بأن التقديم مسموح لكلا الجنسين من الذكور والإناث، علي أن يكون كل متقدم ممن حصلوا علي شهادات الدبلوم أو شهادات البكالوريوس في بعض من المسميات المطلوبة لدي الأمانة، حيث يتم العمل لمدة زمنية تصل الي تسعون يوم من أجل أداء المهام التي تخص العمل بمعالجة التشوه البصري، علي أن يجب توافر بعض الشروط الخاصة بالتقديم والتي تم تحديدها من جانب إدارة التوظيف، واليكم تفاصيل التقديم بوظائف أمانة منطقة المدينة المنورة.وظائف أمانة منطقة المدينة المنورة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفيرها لعدد من المسميات الوظيفية التي بحاجة الي التعيين والعمل، ومن هذه الوظائف ما يلي:
- تطلب الأمانة مهندس تخصص مدني بعدد 10 وظائف خالية للتقديم.
- مطلوب للعمل مهندس تخصص معماري بعدد 14 وظيفة شاغرة.
- مطلوب مهندس تخصص تخطيط بعدد 4 وظائف متاحة للتقديم.
- تطلب الأمانة مهندس زراعي ومتوفر للتقديم عدد 4 وظائف شاغرة.
- هناك وظيفة أخري مطلوبة وهي مراقب إنشاءات بعدد 6 وظائف مسموح للتقديم بها.
- تطلب الأمانة مراقب معماري ومتوفر 6 وظائف خالية للتقديم.
- مراقب طرق بعدد 4 وظائف متاح التقديم بها.
يسمح بالتقديم في الوظائف الخالية لدي منطقة المدينة المنورة من خلال بعض الشروط التي تعد هيا المقياس الذي من خلاله يتم قبول المتقدمين للوظائف، وفيما يلي الشروط:
- التقديم في الوظائف يكون لأصحاب الجنسية السعودية فقط.
- ألا يكون المتقدم أحد الموظفين بأي جهة عمل.
- يجب النجاح في المقابلة الشخصية التي تجري لكل متقدم.
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 20 حتي 35 عام.
- عدم ارتباط اسم المتقدم بأي جرائم تخل بالشرف والأمانة خلال فترة 3 سنوات سابقة.
- الأولوية في اختيار المتقدمين لأصحاب التخصص الدقيق.
تطرح الأمانة التقديم في وظائفها من خلال الدخول علي موقع الأمانة وتسجيل طلب إلكتروني للتخصص الوظيفي المناسب لكل شخص.
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