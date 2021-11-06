وظائف هندسية بجامعة الجوف بالمملكة.. شروط ورابط التقديم 1443

وظائف هندسية بجامعة الجوف، قد أعلنت اليوم جامعة الجوف من خلال موقعها الإلكتروني عن توافر عدد من الوظائف الهندسية الخالية، علي أن يتم التقديم للأفراد السعوديين فقط، وقد وضحت الجامعة بأن العمل لدي الجامعة سوف يكون من خلال نظام التعاقد، ويتم التقديم لجميع الأفراد ممن يحملون شهادات البكالوريوس أو الماجستير وكذلك الدكتوراه في عدد التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة، وقد اشترطت الجامعة بأن يكون التقديم من خلال عدد من الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين السعوديين، وسوف نوضح لكم تفصيلياً كيف يمكن التقديم في الوظائف الخالية لدي جامعة الجوف وتوضيح شروط التسجيل بالوظائف الهندسية التي تطرحها الجامعة للتعاقد.

الوظائف الهندسية المطلوبة بجامعة الجوف

حددت جامعة الوظائف التي تحتاج إليها للعمل داخل الجامعة، ومن المسميات الوظيفية المطلوبة ما يلي:

مطلوب مهندس معماري مساعد.

مطلوب مهندس تخصص ميكانيكي مساعد.

مطلوب مهندس تخصص حاسب آلي مساعد.

مطلوب مهندس تخصص كهربائي.

مطلوب مهندس مدني باختصاص مشرف.

مهندس معماري مشرف.

مراقب عمل إنشاءات.

يجب أن يكون المتقدم للعمل بهذه الوظائف سعودي الجنسية.

يتطلب التقديم أن يتوافر بكل مرشح للتعيين جميع المؤهلات والخبرات التي تحتاج إليها كل وظيفة داخل الجامعة.

الخبرة المطلوبة والتي يكون مصدرها من خلال هيئات القطاع الخاص يجب أن يوضح بها المسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العمل ونهاية إخلاء العمل، بالإضافة الي بيان خاص يثبت ذلك من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب علي كل متقدم ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو وقع ضده أي عقوبات بالسجن لمدة تتعدى العام.

ألا يكون الشخص المتقدم مفصول من خدمات الدولة لأي أسباب تكون تأديبية.

يجب أن يتم التقديم للوظائف الشاغرة إلكترونياً من خلال موقع الجامعة وعدم اللجوء إلى تقديم أي طلبات بشكل يدوي.

يجب تقديم كافة المسوغات الورقية المطلوبة علي أن تكون واضحة وتشمل جميع المستندات المطلوبة للتقديم بالوظيفة.

شروط التقديم في وظائف جامعة الجوفالتقديم في وظائف جامعة الجوف

يتطلب التقديم في وظائف جامعة الجوف الدخول علي موقع التقديم التالي: جامعة الجوف، وتقديم طلب للوظيفة التي تناسب كل شخص علي حده.