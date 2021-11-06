وظائف صحية وإدارية بمستشفى الملك خالد للعيون 1443

وظائف مستشفى الملك خالد للعيون، فقد أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بواسطة موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بمجال العمل الصحي والإداري، وتسمح المستشفي بالتقديم في الوظائف للجنسين، علي أن يتم التقديم لجميع المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير، ويتم التقديم وفق بعض التخصصات التي تم تحديدها من جانب المستشفي، وسوف يكون محل العمل من خلال مقر المستشفى داخل مدينة الرياض، ويتم الموافقة علي طلبات التوظيف في حالة توافق الشروط الخاصة بكل وظيفة علي حده، واليكم طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون.

الوظائف المطلوبة بمستشفى الملك خالد للعيون

حددت المستشفي المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها للعمل، ومن أبرز الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب للعمل مدير إدارة خاص بالمعلومات الصحية، ومن شروط هذه الوظيفة أن يكون جميع المتقدمين من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في أي تخصص يخص العمل بإدارة المعلوماتية الصحية.

مطلوب مترجم داخلي خارجي للعمل بالمستشفي: علي أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة ممن حصلوا علي شهادة البكالوريوس في تخصص العمل الخاص بالترجمة الإنجليزية علي أن يمتلك خبرة جيدة بهذا المجال.

وتطلب المستشفي أيضاً ممثل متخصص للعمل بخدمات المرضى: علي أن يكون أي متقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم بالوظائف الخالية بمستشفي الملك خالد

يتم التقديم لجميع الوظائف التي تحتاج إليها المستشفي من خلال الخطوات التالية: