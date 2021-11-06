وظائف صحية وإدارية بمستشفى الملك خالد للعيون 1443

وظائف مستشفى الملك خالد للعيون، فقد أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بواسطة موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بمجال العمل الصحي والإداري، وتسمح المستشفي بالتقديم في الوظائف للجنسين، علي أن يتم التقديم لجميع المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير، ويتم التقديم وفق بعض التخصصات التي تم تحديدها من جانب المستشفي، وسوف يكون محل العمل من خلال مقر المستشفى داخل مدينة الرياض، ويتم الموافقة علي طلبات التوظيف في حالة توافق الشروط الخاصة بكل وظيفة علي حده، واليكم طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون.الوظائف المطلوبة بمستشفى الملك خالد للعيون
حددت المستشفي المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها للعمل، ومن أبرز الوظائف المطلوبة ما يلي:
- مطلوب للعمل مدير إدارة خاص بالمعلومات الصحية، ومن شروط هذه الوظيفة أن يكون جميع المتقدمين من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في أي تخصص يخص العمل بإدارة المعلوماتية الصحية.
- مطلوب مترجم داخلي خارجي للعمل بالمستشفي: علي أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة ممن حصلوا علي شهادة البكالوريوس في تخصص العمل الخاص بالترجمة الإنجليزية علي أن يمتلك خبرة جيدة بهذا المجال.
- وتطلب المستشفي أيضاً ممثل متخصص للعمل بخدمات المرضى: علي أن يكون أي متقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السعودية.
يتم التقديم لجميع الوظائف التي تحتاج إليها المستشفي من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع الوظائف المطلوبة التالي: مستشفي الملك خالد.
- اختيار قسم الوظائف الخالية من خلال خدمات الموقع الإلكتروني.
- سوف يتم عرض جميع الوظائف الخالية لدي المستشفي.
- يختار كل متقدم للوظائف نوع الوظيفة سواء وظيفة صحية أو وظيفة إدارية.
- يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم من حيث الاسم والمؤهل الحاصل عليه وتاريخ التخرج ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- يجب رفع جميع الخبرات العملية إن تواجدت لأي متقدم بالإضافة الي كافة المستندات التي يطلبها نموذج التسجيل.
- الضغط علي تقديم الطلب.
الوسوم
وظائف مستشفى الملك خالد للعيون، فقد أعلنت مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بواسطة موقعها الإلكتروني، عن توفير عدد من الفرص الوظيفية الخالية بمجال العمل الصحي والإداري، وتسمح المستشفي بالتقديم في الوظائف للجنسين، علي أن يتم التقديم لجميع المواطنين من داخل المملكة العربية السعودية علي أن يكون من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير، ويتم التقديم وفق بعض التخصصات التي تم تحديدها من جانب المستشفي، وسوف يكون محل العمل من خلال مقر المستشفى داخل مدينة الرياض، ويتم الموافقة علي طلبات التوظيف في حالة توافق الشروط الخاصة بكل وظيفة علي حده، واليكم طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون.الوظائف المطلوبة بمستشفى الملك خالد للعيون
حددت المستشفي المسميات الوظيفية التي تحتاج إليها للعمل، ومن أبرز الوظائف المطلوبة ما يلي:
- مطلوب للعمل مدير إدارة خاص بالمعلومات الصحية، ومن شروط هذه الوظيفة أن يكون جميع المتقدمين من الحاصلين علي شهادة البكالوريوس أو درجة الماجستير في أي تخصص يخص العمل بإدارة المعلوماتية الصحية.
- مطلوب مترجم داخلي خارجي للعمل بالمستشفي: علي أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة ممن حصلوا علي شهادة البكالوريوس في تخصص العمل الخاص بالترجمة الإنجليزية علي أن يمتلك خبرة جيدة بهذا المجال.
- وتطلب المستشفي أيضاً ممثل متخصص للعمل بخدمات المرضى: علي أن يكون أي متقدم من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة من داخل المملكة العربية السعودية.
يتم التقديم لجميع الوظائف التي تحتاج إليها المستشفي من خلال الخطوات التالية:
- يجب الدخول علي موقع الوظائف المطلوبة التالي: مستشفي الملك خالد.
- اختيار قسم الوظائف الخالية من خلال خدمات الموقع الإلكتروني.
- سوف يتم عرض جميع الوظائف الخالية لدي المستشفي.
- يختار كل متقدم للوظائف نوع الوظيفة سواء وظيفة صحية أو وظيفة إدارية.
- يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم من حيث الاسم والمؤهل الحاصل عليه وتاريخ التخرج ورقم الجوال والبريد الإلكتروني.
- يجب رفع جميع الخبرات العملية إن تواجدت لأي متقدم بالإضافة الي كافة المستندات التي يطلبها نموذج التسجيل.
- الضغط علي تقديم الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف صحية وإدارية بمستشفى الملك خالد للعيون 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.