انت الان تتابع تفاصيل خبر آلاف الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن الآف الوظائف الشاغرة في جميع التخصصات والهيئات بالقطاع الخاص، برواتب مجزية وتأمينات طبية واجتماعية، وذلك من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهر نوفمبر 2021، ونتابع الآن على مصر فايف نشر بعض الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر.

نشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2021

تعلن شركة بيور لايف لصناعة الفلاتر ” ميناء دمياط بجوار الصادر دمياط الجديدة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة كالتالي:-

مطلوب عدد 6 مهندس ديكور وميكانيكا وإنتاج. مطلوب عدد 3 مشرف أنتاح، مؤهل متوسط صناعي. مطلوب عدد 3 مشرف صيانة، مؤهل متوسط صناعي وخبرة في مجال العمل. مطلوب عدد 15 عامل.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط صناعي وخبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.

تعلن شركة ديفو ايجيبت للصناعات المغذية للسيارات فلاتر سيارات ” دمياط الجديدة المنطقة الصناعية” عن حاجتها إلى شغل وظيفة محاسب تكاليف، بكالوريوس تجارة، خبرة في مجال العمل، براتب 4000 جنية، كما تطلب عدد 10 عامل مؤهلات متوسطة، وللتقدم من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة.

تعلن شركة بلاك شادو للخدمات الأمنية ” النزهة الجديدة – عمارة هاشم الأشقر” عن حاجتها إلى شغل عدد 20 فرد امن، للعمل بالعين السخنة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، والعمل 12 ساعة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية ووجبات وسكن ومواصلات، براتب 2600 جنية.

وظائف آخري:

تعلن شركة سالم وزان عطا للصناعات الغذائية بطريق الروبيكى بمدينة بدر، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 50 عامل إنتاج، ويشترط مؤهل متوسط. مطلوب عدد 30 عامل نظافة.

ويشترط أن لا يزيد السن عن 30 سنة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ووجبات ومواصلات من والى ” دائري قليوب والمرج والسلام والعاشر من رمضان والشرقية وبدر” براتب 2400 جنية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف يرجى التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01099949165

شركة MG فارما للأدوية ” 35 شارع الحكمدار بأسيوط” عن حاجتها إلى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب مدير منطقة، ويشترط أن لا يزيد السن 35 سنة وخبرة في مجال العمل، براتب 5000 جنية. مطلوب مندوبين مبيعات أدوية، حديثي التخرج، براتب 3000 جنية.

ويشترط بكالوريوس طب أو صيدلة أو علوم، من الجنسين، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 0882132265 – 01204450760

تعلن شركة مصر أكتوبر للصناعات الغذائية ” المصريين ” بالسادس من أكتوبر، عن فتح باب التعيين لشغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 30 عامل إنتاج. مطلوب عدد 5 عامل خدمات.

ويشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 35 سنة ويفضل سكان الجيزة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية وتوفير انتقالات من والى، براتب 2000 جنية.

ولمن يرغب في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلا وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالي: 01092517776 – 01225766905