التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية 1443

برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية، حيث تم الإعلان من جانب الهيئة الملكية عن توفير العديد من الوظائف الخالية من جانب برنامج التأهيل والإحلال بمنطقتي الجبيل الصناعية وكذلك ينبع الصناعية، من أجل التأهيل للعمل بعدد من الشركات التي تخص القطاع الخاص، وقد أعلنت بالهيئة الملكية بأن التقديم في الوظائف الخالية لديها يحتاج إلى توافر عدد من الشروط التي تخص البرنامج، ومن بين أولويات هذه الشروط أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية، ويمتلك خبرة جيدة في مجال العمل الذي يتم التقدم إليه، وسوف نوضح لمتابعينا طريقة التقديم في وظائف الهيئة الملكية الخاص ببرنامج التأهيل والإحلال.

الوظائف المطلوبة لبرنامج التأهيل والإحلال

حدد البرنامج عدد من المسميات الوظيفية التي يمكن لجميع المتقدمين التقدم بها في حالة توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة علي حده، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

مطلوب مفتش ضبط جودة خاص بالأداء علي أن يكون محل العمل بمدينة الجبيل الصناعية، بشرط أن يكون المتقدم من الحاصلين علي درجة الدبلوم في تخصص الحاسب الآلي أو تخصص الإدارة العامة أو ما يعادل هذه التخصصات، ويمتلك خبرة لا تقل عن عامان في نفس المجال ذات الصلة.

مطلوب للعمل مهندس تخصص مدني للعمل بمدينة الجبيل الصناعية، علي أن يكون حاصلاً علي مؤهل البكالوريوس في تخصص قسم الهندسة المدنية، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن عامان.

مطلوب فني مولدات بعدد ثلاث وظائف خالية وسوف يكون محل العمل بمدينة ينبع الصناعية، ويكون العمل من خلال حصول المتقدم علي دبلوم في تخصص العمل المطلوب مع توافر خبرة لا تقل عن عام.

مفتش خاص بالنفايات الخطرة بمدينة ينبع الصناعية، ويكون من الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس في قسم الهندسة الكيميائية أو أي قسم يعادله مع توافر خبرة الحد الأدنى لها عامان.

وظيفة مصمم خاص بالرسوم البيانية والعمل سيكون بالجبيل الصناعية ويكون المتقدم حاصل علي درجة البكالوريوس في أي تخصص هندسي مع توافر خبرة عام.

التقديم في وظائف برنامج التأهيل والإحلال بالهيئة الملكية

يستطيع جميع الأفراد الراغبين في التقديم في الوظائف الخالية من خلال موقع الهيئة التالي برنامج التأهيل، ولكن يتم التقديم بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة على حده، علماً بأن التقديم سوف يكون إلكترونياً فقط.