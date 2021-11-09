شروط وظائف الحج والعمرة وكيفية التقديم

وزارة الحج والعمرة طرحت الكثير من الوظائف لمواطني الدولة، وذلك لمن حصل على درجة علمية وتخصص ذو شأن في احتياجات الدولة، حيث قدمت دعوة من خلال موقعها الرسمي بالتقدم للعمل فيما يقرب من 44 وظيفة، ومن خلال ما يلي سوف نلقي الضوء على أهم التفاصيل حول وظائف وزارة الحج والعمرة تبعًا لما نشر على موقعها الرسمي.

ما هي وظائف الحج والعمرة المتاحة

كما ذكرنا قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن العديد من الوظائف الشاغرة التي يمكن للمواطنين التقدم للالتحاق بها، والتي هي كالتالي:

حارس.

ومراقب حج وعمرة.

مراقب خدمات.

مع ما يقرب من 44 وظيفة شاغرة أخرى يمكن الالتحاق بها عن طريق التقديم من خلال موقع الوزارة الرسمي.

شروط وظائف الحج والعمرة

هناك العديد من الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر فيمن يرغب في التقدم لشغل احدى وظائف وزارة الحج والعمرة، منها ما يلي:

لابد أن يتمتع المتقدم لشغل الوظيفة بالجنسية السعودية.

والحصول على شهادة خبرة بمدة أقصاها سنة.

الياقة الصحية والبدنية للمتقدم للحصول على الوظيفة.

أن تكون الصحيفة الجنائية للشخص خالية من أي سوابق جنائية.

وأن يكون الشخص حاصل على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس.

وإجادة احدى اللغات منها الصينية والتركية والإندونيسية أو الأوزبكية.

الموعد المحدد للتقدم لوظائف وزارة الحج والعمرة وكيفية التقديم

أكدت الوزارة على أن الوظائف المعلن عنها للمواطنين السعوديين أتت في المرحلة السادسة، وأن التقدم لها يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة. باب التقديم للحصول على احدى الوظائف المطروحة سوف يكون بداية من 2/4/1443 ولمدة لا تقل عن 14 يومًا من تاريخ فتح باب التقديم.

أبرز الملاحظات حول الوظائف المطلوبة

للعلم فإن جميع ما تم الإعلان عنه من وظائف، لابد لها من انعقاد مقابلة شخصية، واختبار يمكن من خلاله تحديد مستوى المتقدم في اللغة. بالإضافة إلى أن التقدم للوظيفة والترشيح لها يأتي بعد أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات، وتصنيفه في أحد المستويات، وفي حال عدم اجتياز التقدم للاختبار يتم إلغاء الترشيح على الفور. ومن ناحية أخرى فإن ترشيح المتقدمين لشغل احدى الوظائف المعلنة من قبل وزارة الحج والعمرة، يرتبط ارتباط وثيق بالمقر الذي يتم تحديده من قبل الجهات المعنية، وعدم الالتزام بممارسة الوظيفة سوف يعقبها استبعاد نهائي للمتقدم من شغل تلك الوظيفة التي تم الحصول عليها من قبل الوزارة.