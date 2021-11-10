وظائف النيابة العامة بالسعودية.. رابط التقديم والشروط 1443

وظائف النيابة العامة بالسعودية، فقد أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الفرص الوظيفية الخالية التي يمكن التقديم بها لجميع الخريجين والخريجات، حيث يتم التعيين بعدد من مناطق المملكة، وقد وفرت الهيئة عدد فرص وظيفية يصل إلى ما يقرب من 284 وظيفة خالية، وقد تم تقسيمهم بعدد 193 وظيفة للرجال وعدد 91 وظيفة خالية للنساء، وقد وضحت النيابة العامة بأن الوظائف مُتاح التسجيل بها في تخصصات إدارية وكذلك تخصصات تقنية وهندسية وفنية بالإضافة إلى عدد من تخصصات العمل التي يمكن التقديم بها، وسوف نقوم بتوضيح ما هي الشروط المناسبة للتقديم بوظائف النيابة العامة الجديدة.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة 1443

حددت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التقديم في الوظائف الخالية، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط علي كل متقدم للوظائف أن يكون حاصلاً علي المؤهلات التالية مثل دبلوم متوسط بعد الثانوية، أو مؤهل البكالوريوس ولمن حصل على الدبلومات العليا بعد المؤهل الجامعي، وكذلك الأفراد الذين حصلوا على درجة الماجستير، وذلك وفق التصنيف الخاص بالوظائف التي تكون معتمدة من جانب الوزارة العامة للخدمة المدنية. يجب علي كل متقدم للوظائف الخالية بالنيابة للدرجات الوظيفية الخالية علي المرتبة السادسة والسابعة أو الثامنة أن يتم الحصول علي اختبار القدرة المعرفية من خلال المركز الوطني للقياس. يجب تقديم القرار الذي يفيد بالمعادلة وذلك لمن حصل علي أي درجة علمية من جامعات خارج المملكة. يجب المرور من الفحص الخاص بالمقابلة الشخصية والتي تخص كل متقدم للوظائف.

رابط التقديم بوظائف النيابة العامة إلكترونياً

وضحت النيابة العامة بأن التقديم في وظائفها يحتاج إلى بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بالشكل التالي: