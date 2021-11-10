وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للجنسين 1443

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تم الإعلان عنها اليوم من جانب الموقع الإلكتروني للجامعة، فقد تم الإعلان عن توفير عدد وظيفي يمكن التقديم لجميع الأفراد الذين تتوافر بهم شروط التقديم، وقد وضحت الجامعة بأن الوظائف المتاحة تشمل وظائف صحية بالإضافة الي وظائف إدارية بمسميات متنوعة، علي أن يتم السماح بالتقديم في هذه الوظائف لكلا الجنسين من الذكور والإناث، وسوف يكون مكان العمل بمدينة الرياض، بالإضافة الي فروع الجامعة المتواجدة بمحافظة جدة، وسوف نوضح ما هي الوظائف التي تحتاج إليها جامعة الملك سعود وطريقة التقديم التي وفرتها الجامعة لجميع المتقدمين.

وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

أعلنت الجامعة بأن التقديم في وظائفها الخالية مسموح لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير وكذلك الدكتوراه، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي:

الوظائف المطلوبة مكان العمل أخصائي طبي، أخصائي تخصص وبائيات، فيزيائي طبي أول، مدير تخصص عمل الأبحاث الطبية الحيوية مشرف نقل متخصص تكنولوجيا وتسويق، عالم أبحاث خاص بمختبر البحوث السريرية مدينة الرياض عالم أبحاث قسم البيولوجيا الجزيئية، عالم أبحاث تخصص عمل بإدارة البحوث الطبية، عالم أبحاث متخصص عمل بأبحاث النانو مدينة الرياض عالم أبحاث يكون مشارك،عالم أبحاث أول مساعد إداري خبرة مدينة الرياض عالم أبحاث خبرة، عالم تخصص أبحاث، فيزيائي قسم طبي أول، إحصائي قسم حيوي مدينة جدة

رابط التقديم في وظائف جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

وفرت الجامعة إمكانية التقديم في الوظائف الخاصة بها الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، علي أن يتم التقديم بالوظائف من خلال التفاصيل التالية:

يجب الدخول علي موقع الجامعة التالي: جامعة الملك سعود.

سوف يتم عرض جميع الوظائف التي توفرها الجامعة بجميع التخصصات.

يختار كل شخص الوظيفة التي تخصه بناءً علي المؤهل الدراسي والعلمي الحاصل عليه.

يتم اختيار الوظيفة ثم الضغط علي التقديم بالوظائف.

تسجيل البيانات التي يطلبها الموقع للتقديم مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

الضغط علي تسجيل الطلب.

وقد وضحت الجامعة بأن التقديم مسموح لجميع الأفراد من حاملي الجنسية السعودية مع توافر الخبرات الكافية حسب كل وظيفة علي حده.