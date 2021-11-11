الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa للنساء 1443 منصة ابشر للتوظيف وزارة الداخلية

ننشر رابط الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa النساء 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري بعد أن تم الإعلان رسمياً عن توفر عدداً من الوظائف العسكرية الشاغرة لدى قطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي للعنصر النسائي فقط، وأوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي موعد فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للتعيين على رتبة جندي للنساء الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وقد أكدت الإدارة على تفضيل المتقدمة التي لديها مؤهلاً أعلى، ويتم تقديم الأمن الدبلوماسي أو التسجيل في الوظائف العسكرية المعلن عنها عن طريق تسجيل دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني فور حلول الموعد للتقديم.

الأمن الدبلوماسي تقديم jobs.sa للنساء 1443

تم الإعلان بشكل رسمي اليوم عن توفر وظائف شاغرة بقطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، ففي حال توفر شروط الأمن الدبلوماسي لدى المواطنة الراغبة في الالتحاق بالقطاع العسكري، فيمكنها التسجيل في الوظائف للتعيين على رتبة جندي، وسيتم فتح باب القبول والتسجيل في المواعيد التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 8 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 13 نوفمبر 2021م.

ينتهى تسجيل الأمن الدبلوماسي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

رابط منصة ابشر للتوظيف

ستبدأ منصة ابشر للتوظيف العسكري في استقبال طلبات التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي فور حلول الموعد المحدد للتسجيل، فمن ترغب في التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة، فيمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل الدخول إلى ابشر وظائف وزارة الداخلية المرفق بالتالي:

رابط ابشر للتوظيف تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للنساء (jobs.sa).

شروط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443، حيث يجب قراءة شروط التقديم أولاً قبل البدء في تعبئة نموذج التقديم المبدئي للتعرف على مدى انطباق الشروط على المتقدمة، ويمكنكم الإطلاع على شروط الأمن الدبلوماسي من خلال النقاط التالية: