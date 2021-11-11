وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف صحية وإدارية رجال ونساء 1443

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، فقد تم الإعلان من جانب الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفيرها لعدد من الفرص الوظيفية المميزة والتي تعد خالية لديها وتحتاج الي أفراد للتقديم بها، وقد قامت الوزارة بتوضيح نوعية الوظائف التي يمكن التقديم بها، فهناك وظائف طبية وصحية وإدارية متاح به عدد مميز من المسميات الوظيفية التي يناسب التقديم بها لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت الوزارة مدي قابلية التقديم للخريجين من حيث المؤهل، حيث يستطيع التقديم في الوظائف كل من يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو أي مؤهل آخر مثل شهادة الدبلومات والبكالوريوس وما يزيد عن ذلك، واليكم أماكن العمل ورابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.المسميات الوظيفية بوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني قد حددت التخصصات الوظيفية المتوفرة لديها لجميع المتقدمين بجميع التخصصات الإدارية أو الطبية وكذلك الفنية، ومن بينها ما يلي:
- مطلوب فني اتصالات، متخصص بمركز اتصال، مطلوب ناسخ.
- فني خبرة بالتعقيم المركزي، فني خبرة بمختبر، فني عمل برعاية المرضى.
- معالج تنفسي، مطلوب مرافق مرضى.
- صيادلة خبرة، وإضافة الي ذلك مطلوب وظائف طبية متنوعة في تخصصات أخري.
- مساعد إداري أول، وكذلك ثاني، وكذلك إداري ثالث.
- متخصص بالعمل بنظام المراقبة الخاصة بالممتلكات، فني عمل بمستودع.
- مفتش خدمات لعدة خدمات تابعة للوزارة.
التقديم بجميع الوظائف الخالية التابعة لوزارة الحرس يتم من خلال عدد من النقاط التي يجب علي كل متقدم اتباعها بالشكل التالي، علماً بأن التقديم سوف يكون بعدد من المدن السعودية التالية، الرياض، الأحساء، ومدينة الدمام، جدة، المدينة المنورة، ومدينتي رفحاء والقصيم:
- يجب الدخول علي بوابة التوظيف التالية: الحرس الوطني.
- اختيار تبويب الوظائف الخالية من خلال الدخول علي بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- يجب تحديد القسم الوظيفي الذي سيتم التقديم به مثل الإدارة، القانون، أو قسم المالية والمحاسبة، أو السكرتارية، أو قسم نظم المعلومات، أو القسم الخاص بالعلوم الصحية، أو العلوم الطبية.
- تسجيل بيانات المتقدم بطريقة صحيحة من خلال المعلومات المطلوبة للتسجيل.
- ثم تقديم الطلب.
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وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني، فقد تم الإعلان من جانب الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفيرها لعدد من الفرص الوظيفية المميزة والتي تعد خالية لديها وتحتاج الي أفراد للتقديم بها، وقد قامت الوزارة بتوضيح نوعية الوظائف التي يمكن التقديم بها، فهناك وظائف طبية وصحية وإدارية متاح به عدد مميز من المسميات الوظيفية التي يناسب التقديم بها لكلا الجنسين من الرجال والنساء، وقد وضحت الوزارة مدي قابلية التقديم للخريجين من حيث المؤهل، حيث يستطيع التقديم في الوظائف كل من يكون حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة أو أي مؤهل آخر مثل شهادة الدبلومات والبكالوريوس وما يزيد عن ذلك، واليكم أماكن العمل ورابط التقديم بوظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني.المسميات الوظيفية بوظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني قد حددت التخصصات الوظيفية المتوفرة لديها لجميع المتقدمين بجميع التخصصات الإدارية أو الطبية وكذلك الفنية، ومن بينها ما يلي:
- مطلوب فني اتصالات، متخصص بمركز اتصال، مطلوب ناسخ.
- فني خبرة بالتعقيم المركزي، فني خبرة بمختبر، فني عمل برعاية المرضى.
- معالج تنفسي، مطلوب مرافق مرضى.
- صيادلة خبرة، وإضافة الي ذلك مطلوب وظائف طبية متنوعة في تخصصات أخري.
- مساعد إداري أول، وكذلك ثاني، وكذلك إداري ثالث.
- متخصص بالعمل بنظام المراقبة الخاصة بالممتلكات، فني عمل بمستودع.
- مفتش خدمات لعدة خدمات تابعة للوزارة.
التقديم بجميع الوظائف الخالية التابعة لوزارة الحرس يتم من خلال عدد من النقاط التي يجب علي كل متقدم اتباعها بالشكل التالي، علماً بأن التقديم سوف يكون بعدد من المدن السعودية التالية، الرياض، الأحساء، ومدينة الدمام، جدة، المدينة المنورة، ومدينتي رفحاء والقصيم:
- يجب الدخول علي بوابة التوظيف التالية: الحرس الوطني.
- اختيار تبويب الوظائف الخالية من خلال الدخول علي بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- يجب تحديد القسم الوظيفي الذي سيتم التقديم به مثل الإدارة، القانون، أو قسم المالية والمحاسبة، أو السكرتارية، أو قسم نظم المعلومات، أو القسم الخاص بالعلوم الصحية، أو العلوم الطبية.
- تسجيل بيانات المتقدم بطريقة صحيحة من خلال المعلومات المطلوبة للتسجيل.
- ثم تقديم الطلب.
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