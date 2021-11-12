طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء عبر منصة ابشر توظيف للوظائف العسكرية jobs.sa

ننشر طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 للعنصر النسائي عبر منصة ابشر توظيف الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية المعلنة اعتباراً من يوم السبت الموافق لتاريخ الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفق إعلان الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، وسيتم استقبال طلبات التسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي من الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القطاع ممن تتوافر لديهن شروط التقديم على الأمن الدبلوماسي عبر منصة أبشر للتوظيف العسكرية الإلكترونية، ومن خلال ثقفني يمكنكم الإطلاع على كيفية تسجيل النموذج الأولي للأمن الدبلوماسي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على رابط ابشر توظيف تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443.

طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 نساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي للتعيين على رتبة جندي، فمن ترغب في تقديم الأمن الدبلوماسي من الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل دخول منصة ابشر توظيف (jobs.sa). من القائمة الرئيسية أنقر على “الوظائف المتاحة” أو النقر على الإعلان الوظيفي بالصفحة الرئيسية. قراءة شروط الأمن الدبلوماسي بعناية، ثم النقر على الرابط المرفق أسفل الصفحة. النقر على جندي بقطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. أنقر على مربع التعهد الخاصة بالموافقة على جميع الشروط وقواعد الوظيفة العسكرية، ثم أنقر على “تقديم الطلب”. تعبئة البيانات الشخصية (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الحالة الاجتماعية – رقم هوية الأب)، ثم أنقر على “موافق”. إكمال كافة البيانات والمعلومات الشخصية من حيث الطول والوزن ورقم الهوية والمدينة ومنطقة السكن ورقم الجوال وغيرهم، ثم أنقر على “التالي وحفظ”. تعبئة بيانات المؤهل التعليمي، ثم “حفظ بيانات المؤهل”، ثم عرض وحفظ.

وبعد ذلك ستظهر أمامك كافة البيانات والمعلومات المسجلة، عليك مراجعتها والتأكد من صحتها، ثم النقر على زر “تقديم الطلب”، ثم النقر على أيقونة “نعم”، وستظهر رسالة تفيد بأنه قد تم التقديم على الوظيفة بنجاح، وسيظهر أمامك رقم الطلب الذي يجب الاحتفاظ به، ومن ترغب في التعرف على طريقة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 للنساء، يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالنقاط السابقة.