شروط وظائف قوات الأمن الخاصة بالسعودية

أعلنت الإدارة العامة للأمن الدبلوماسي بالسعودية عن توافر عدد من الوظائف الخاصة بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي, حيث يريد الكثير من الشباب والبنات خريجين الثانوية العامه في الالتحاق بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي و يريدون ان يعرفوا ما هي الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الالتحاق بهذه الوظائف و كيفيه الالتحاق بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي, ومن المعروف ان القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي هي احد القوات التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تختص بحماية امن القنصليات والسفارات والشخصيات الدبلوماسية الهامة داخل المملكة العربية السعودية, وذلك بجانب وزراء الخارجية داخل المملكة.

شروط شغل وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالنسبة للسيدات

وضحت الإدارة العامه للأمن الدبلوماسي أن هناك مجموعه من الشروط التي لابد ان تتوافق مع السيدة التي تريد الالتحاق بهذه الوظائف الخاصة بالأمن الدبلوماسي والتي لها الكثير من المميزات عندما تلتحق بها السيدة ومن ضمن هذه الشروط هي.

لابد أن تكون جنسية المتقدمة سعودية.

ان تتمتع السيدة المتقدمة بحسن السير والسلوك.

يجب أن يكون سجلها الجنائي ليس به أي جريمة خاصة بالشرق والأمانة.

إحضار الهوية الوطنية الخاصة بها ولابد أن تكون سارية.

لا يجب أن تكون من موظفي الحكومة أو تتمتع بالخدمات العسكرية.

لا تستطيع من تزوجت بغير سعودي الالتحاق بوظائف الأمن الدبلوماسي.

سوف تتعرض السيدة المتقدمة لبعض الاختبارات التي لابد أن تنجح بها حتي تتمكن من الالتحاق بهذه الوظائف.

إذا كانت حاصلة علي شهادتها من خارج المملكة العربية السعودية فلابد أن تقوم بالتصديق عليها من وزارة التعليم السعودي.

التوجه إلي منصة ابشر الإلكترونية.

الضغط على خدمات الأفراد.

تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول علي خدمات الوظائف.

تقوم بتحديد نوع الوظائف التي تريد الالتحاق بها, وهي وظائف القوات الخاصة التابعة للأمن العام.

ثم تقوم بالضغط علي خيار جندي.

قم بالضغط على علامة صح الخاصة بالأحكام والشروط.

ملئ وكتابة البيانات الشخصية المحورية من الموقع لإكمال عملية التسجيل في الوظائف.

ثم قم بالنقر علي تقديم الطلب.

خطوات التقدم علي وظائف قوات الأمن الخاص الدبلوماسي