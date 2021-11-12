طريقة التقديم على وظائف عبد الصمد القرشي

شركه عبد الصمد القرشي هي احد الشركات الكبري المتخصصة في مجال العطور داخل المملكة العربية السعودية فقد طرحت شركه عبد الصمد القرشي عدد من الوظائف الجديدة التي تتميز بالحصول على راتب مرتفع من خلال الالتحاق بتلك الوظائف, كما ان له مميزات اَخرى, وقد وضعت شركه عبد الصمد القرشي بعض من الشروط الواجب توافرها في كل من يريد ان يلتحق بوظائف الشركة, ومن المعروف داخل المملكة العربية السعودية بان شركة عبد الصمد القرشي من افضل شركات العطور التي تنتج عطور العود والعنبر والهدايا ومنتجات العناية بالشعر, وتمتلك شركه عبد الصمد القرشي اكثر من تسعة ألف منتج مختلف في الكثير من الفئات.

شروط الالتحاق بوظائف شركه عبد الصمد القرشي للعطور

أعلن الموقع الإلكتروني لشركه عبد الصمد القرشي عن طرح عدد 55 وظيفه للأشخاص الحاصلين على دبلومات وشهادات اعلي من ذلك, وذلك للعمل في فرع شركه عبد الصمد القرشي بمدينه الرياض وذلك في مجال المبيعات.

لابد ان يكون المتقدم لشغل الوظيفة سعودي الجنسية.

الشهادات المطلوبة لكي يتم قبول الأشخاص هي الدبلومات فما اعلي

لابد ان يمتلك الشخص المتقدم خبره في مجال المبيعات بشرط أن لا تقل عن سنه.

يجب ان يكون المتقدم لديه معرفه باللغة الانجليزية بشكل متوسط.

كيفيه التقدم على وظائف شركه عبد الصمد القرشي للعطور

أعلنت شركه عبد الصمد القرشي انه من يرغب في الالتحاق بوظائف الشركة في قسم المبيعات ان يتقدم بطلب للالتحاق بالوظائف على البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [email protected], حيث يتم فتح باب التقديم على الوظائف من يوم 10/11/2021 على ان ينتهي التقديم في هذا القسم عندما يكتمل العدد.

مواصفات العمل في شركة عبد الصمد القرشي

يوجد الكثير من المميزات التي سوف تعود على الشخص المتقدم للحصول على الوظيفة المتاحة في مجال المبيعات إذا ما التحاق بهذه الوظيفة حيث اعلن الموقع الرسمي لشركه عبد الصمد القرشي ان من سوف يلتحق في هذه الوظائف سوف يتميز بالمميزات الأتية.