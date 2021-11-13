وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني وظائف للجنسين بالمملكة

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، حيث أعلنت اليوم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن توافر عدد 282 وظيفة خالية يتم التقديم بها للسعوديين والسعوديات من الجنسين، علي أن يكون كل متقدم حاصلاً علي شهادة الثانوية، أو الدبلوم، والبكالوريوس وما يزيد عن ذلك، وقد حددت وزارة الحرس الوطني بأن العمل لديها سوف يكون من خلال فروع مدينة جدة، الرياض، ومدينة الدمام والأحساء بالقصيم، أو بالمدينة المنورة، ومدينة رفحاء، وسوف يكون العمل بعدة مجالات مختلفة قد تم تحديدها من جانب الوزارة، ويتم التقديم بعدد من الشروط التي يجب أن تتوافر بكل متقدم، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

الوظائف المطلوبة بالشؤون الصحية بالحرس الوطني

وفرت وزارة الحرس الوطني عدة تخصصات وظيفية يمكن التقديم بها لجميع الراغبين، ومن هذه التخصصات ما يلي (فنيين تخصص اتصالات، موظفين تخصص إدخال بيانات، موظفين لمراكز اتصال بوظائف كول سنتر، مطلوب مساعد إداري أو وثاني وثالث، أخصائي عمل مراقبة لعدد من الممتلكات، مطلوب مسئول مستودع، فني مختبر ومعامل، مساعد عمل لوجستي، مفتش خدمات عامة، متخصص صحة وسلامة مهنية، فني عمل برعاية المرضى، فني تخصص تعقيمات مركزية، مفتش خبرة للخدمات، مطلوب معالج تنفسي، أخصائي ومرافق مرضى، صيادلة).

طريقة التسجيل في وظائف الحرس الوطني

يستطيع أي فرد التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي موقع التقديم التالي: وزارة الحرس الوطني.

يتطلب أن يتم تسجيل الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد بإدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور المسجلة من خلال خدمات نظام أبشر.

يجب علي كل شخص أن يقوم باختيار المجال واستعراض قسم الوظائف المتاحة.

اختيار الوظيفة المناسبة لكل متقدم ثم الضغط علي التقديم بالوظيفة.

تسجيل جميع البيانات التي يطلبها نموذج التقديم ورفع جميع الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتقديم.

الضغط علي التقديم بالوظيفة.

علماً بأنه يتم ترشيح جميع المتقدمين الذين ليس لديهم خبرة من خلال برامج تدريبية محددة ومتخصصة، ويتم تحديد ذلك وفق مدي الاحتياج، بخلاف الوظائف الطبية أو الوظائف الصحية.