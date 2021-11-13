تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء 1443 شروط ورابط ابشر توظيف jobs.sa

ننشر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء 1443 عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، حيث تم الإعلان من جانب الأمن العام عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن بدء فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية النسائية للتعيين على رتبة جندي بقطاع القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت الموافق لتاريخ الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1443هـ، كما أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي شروط الأمن الدبلوماسي تقديم النساء الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى القطاع، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط منصة ابشر توظيف الأمن الدبلوماسي 2021، إلى جانب التعرف على شروط التسجيل في الوظائف الشاغرة.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء 1443

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي للنساء 1443 للتعيين على رتبة جندي لمن تتوافر لديها شروط التقديم على الوظائف المعلنة، وقد حددت الإدارة فترة استقبال طلبات القبول عبر منصة ابشر للتوظيف العسكري وهي كالتالي:

بداية التسجيل في الأمن الدبلوماسي 1443: يبدأ اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بتاريخ 8 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 13 نوفمبر 2021م.

نهاية تقديم الأمن الدبلوماسي نساء: يستمر التقديم لمدة خمسة أيام لينتهي في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس بتاريخ 13 ربيع الثاني 1443هـ الموافق لتاريخ 18 نوفمبر 2021م.

ويتم استقبال طلبات التقديم على الأمن الدبلوماسي للنساء عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية العسكرية للقطاعات المستفيدة من هذه الخدمة المجانية، فمن ترغب في الحصول على رابط تقديم الأمن الدبلوماسي نساء 1443، يمكنها ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط ابشر للتوظيف تقديم الأمن الدبلوماسي للنساء (jobs.sa).

شروط التسجيل في الأمن الدبلوماسي 1443

تم إيضاح الشروط الواجب توافرها في الراغبات بالالتحاق بالخدمة العسكرية لدى قطاع الأمن الدبلوماسي من المواطنات السعوديات الحاصلات على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث تتمثل شروط التقديم في حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب العلم أنه يتم تفضيل المتقدمة صاحبة المؤهل الأعلى.

وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ مع يتم استثناء من نشأت مع والدها خلال خدمة الدولة في خارجها، وأن يتوفر لديها حسن السمعة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية، ولا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

كما يشترط ألا تكون قد تم إنهاء خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب، ولا تكون موظفة بأي جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، في حال الحصول على الشهادة من خارج المملكة فيجب معادلتها مع التصدق عليها من وزارة التعليم، إلى جانب اجتياز كافة إجراءات القبول واختباراته.

تقديم الأمن الدبلوماسي 1443

بدأت منصة ابشر في استقبال طلبات التسجيل في الأمن الدبلوماسي اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم بتوقيت السعودية وفق الموعد المقرر من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي، فمن ترغب في التعرف على طريقة تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي نساء، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني، كما يمكنكن الحصول على رابط التسجيل الرسمي من خلال المقال.

ويجب العلم أنه يجب قراءة شروط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بشكل جيد، ثم تعبئة بيانات ومعلومات المتقدمة الشخصية والبيانات اللازمة بشكل دقيق، حيث أوضحت الإدارة أنه في حال وجود اختلاف في البيانات المسجلة مع الوثائق، فسيتم استبعاد المتقدمة من الوظيفة المتقدمة لشغلها.