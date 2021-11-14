رابط تقديم وظائف النيابة العامة الجديدة للذكور والإناث بمنصة جدارة 1443

النيابة العامة السعودية وفرت فرص وظيفية تصل الي عدد 284 وظيفة بمجال العمل الإداري والتي تعد شاغرة للذكور والإناث، وذلك فى عدد من تخصصات العمل في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ويتم التعيين من خلال السلم الوظيفي لرواتب الموظفين العام والتي تبدأ من المرتبة الخامسة وحتي المرتبة الثامنة، ويستطيع التقديم جميع الحاصلين على الدبلومات المتوسطة بعد المؤهل الخاص بالثانوية العامة وما يعادل ذلك، وكذلك من يحمل درجة البكالوريوس فما هو أعلي، سواء كان ذلك للحاصلين على مؤهل الدبلوم بعد الشهادة الجامعية أو درجات الماجستير بتخصصاتها المتنوعة، وسوف نوضح لكم الطريقة الخاصة بالتقديم في وظائف النيابة العامة.

وظائف النيابة العامة السعودية

الوظائف الخالية الجديدة التي وفرتها النيابة العامة السعودية، عددها 284 وظيفة مخصصة للتقديم لكلا الجنسين علي النحو التالي:

توفير عدد وظائف ثمانية وثلاثون وظيفة للرجال وستة عشر وظيفة للنساء علي التصنيف الوظيفي وهو المرتبة الخامسة.

توفير عدد مائة خمسة وعشرون وظيفة للرجال وتسعة وستون وظيفة مخصصة للنساء علي الدرجة السادسة.

توفير عدد عشرة وظيفة للرجال وخمسة وظائف للنساء علي تصنيف الدرجة السابعة.

عدد عشرون وظيفة خالية للرجال ووظيفة واحدة للنساء على تصنيف الدرجة الثامنة.

هذا وقد اشترطت النيابة العامة بعض الشروط التي يجب من خلالها التقديم في الوظائف، ومنها لمن حصل علي أي مؤهل من الخارج يجب عليه توفير المعادلة وتوثيقها من جانب وزارة التعليم بالمملكة، كما يجب أن يكون المتقدم والمتقدمة للوظائف الخالية من الحاصلين علي اختبار القدرة المعرفية، بالإضافة الي النجاح بالاختبارات الي تخص كل منصب وظيفي، يجب أن تكون جميع البيانات المسجلة متوافقة خلال إجراء المقابلة الشخصية.

رابط التقديم في وظائف النيابة العامة الخالية

يتم التقديم في وظائف النيابة المتاحة من خلال الدخول علي منصة جدارة للخدمات المدنية، من خلال استخدام الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال إدخال البيانات الخاصة بالدخول مثل الاسم وكلمة المرور التي تخص الشخص المتقدم في موقع أبشر، واختيار التخصص الوظيفي الذي يناسب كل شخص وملء نموذج التقديم الذي يخص كل وظيفة ثم الضغط علي تقديم الطلب.